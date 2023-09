Llega la era ‘healthy’ sin grasas trans; entra en vigor regulación a alimentos

La ley contra las grasas trans entró en vigor este martes 19 de septiembre, por lo que esta sustancia queda limitada en la creación de alimentos y bebidas no alcohólicas, con lo cual se espera incidir de manera positiva en la vida de millones de mexicanos, pues se esperan beneficios tanto en la población con sobrepeso y obesidad como en la que tiene algún padecimiento cardiaco.

Desde el pasado 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley General de Salud (LGS) que impone un límite de implementación de aceites parcialmente hidrogenados al 2% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dicha iniciativa, que consiste en la creación del Artículo 216 Bis de la LGS, especifica que las grasas trans no podrán ser adicionadas a estos comestibles durante los procesos industralizados de creación; asimismo, se señala que la Secretaría de Salud (SSa) es la entidad responsable de establecer las bases de regulación.

Artículo 216 Bis.- Los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos.

Riesgo de las grasas trans

Los aceites parcialmente hidrogenados o grasas trans son particularmente perjudiciales para la salud humana. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan la eliminación de estos productos.

Dichas organizaciones especifican que le consumo de los ácidos grasos trans producidos industrialmente (AGT-PI) producen cardiopatía coronaria y, en consecuencia, la muerte. “La ingesta de grasas trans es responsable de más de 500 mil muertes prematuras anuales por cardiopatía coronaria”, advierte la OPS.

Asimismo, la OPS recomienda la reducción de las grasas trans al 2%, tal y como lo estableció la nueva legislación mexicana, con lo cual, México se pone a la vanguardia en esta materia como Estados Unidos, Canadá o Brasil.

“A escala mundial, la mejor estimación indica que 537 mil muertes por cardiopatías coronarias fueron atribuibles en el 2010 al consumo de AGT; de estas muertes, 160 mil ocurrieron en América, 45% de ellas prematuramente” — OPS

Alimentos con grasas trans

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió desde hace años que los comestibles ultraprosesados son más susceptibles de contener este tipo de ácido graso, por lo que alertó a sus consumidores a evitar, en la medida de lo posible, este tipo de comida y esbozó un listado:

Galletas saladas, galletas dulces, pasteles o tortas, tartas congeladas y otros productos horneados; snacks o botanas fritas y palomitas de maíz para microondas; complementos como margarinas en barra o cremas para café; productos de masa refrigerada tales como bollos, roles de canela o paStelillos glaseados listos para comer.

Por lo que con la aprobación de esta iniciativa, los emporios de la comida chatarra debieron de reformular sus alimentos y procesos, todo ello para que estos productos no circulen por más tiempo y, de esta manera, a partir de esta semana, la oferta de estos productos comestibles ultraprocesados sea menos dañina.

Cabe recordar que la SSa celebró esta determinación —que fue aprobada con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión— , pues desde hace más de medio siglo “se descubrió que este tipo de grasas o ácidos grasos trans (AGT) tienden a acumularse y se encuentran en mucha mayor cantidad en aquellos ‘tapones’ de grasa que bloquean las arterias, por lo que su uso no se considera seguro en alimentos”.