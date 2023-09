AMLO rechaza propuesta de “pase directo” al Senado cuando concluya su mandato

Cuando concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se retirará de la vida pública y se dedicará a escribir libros, por lo que rechazó la propuesta de “pase directo” para que los expresidentes tengan un escaño en el Senado de la República.

“Lo voy a decir de manera coloquial: Safo. O sea, a mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y con palabra. A mí me queda un año y 10 días y yo ya termino, entrego la banda presidencial, y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante. Ni nacional ni en el extranjero. Y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político. Nada. Absolutamente. Y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas”, comentó López Obrador.

López Obrador rechazó tener presencia pública una vez que haya entregado la banda presidencial. “No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi Face, completamente. No voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado. No podemos hablar. Podemos hablar de la historia, de filosofía, de música, de béisbol -ahora sí voy a tener más tiempo para ver béisbol-”.

Los planes de AMLO para cuando deje la presidencia

El presidente afirmó que escribirá un libro sobre “el pensamiento conservador en México”, mismo que, por ser un trabajo de investigación, requerirá de analizar fuentes históricas, por lo que calcula que se publicará entre tres y cuatro años después de su salida de la presidencia.

“El último libro que voy a escribir sobre los temas políticos, lo voy a terminar en diciembre de este año y va a salir -creo- publicado en marzo. Ya es el último libro”, señaló. De ser así, la publicación de su último libro coincidirá con el inicio de las campañas presidenciales rumbo a 2024.

“No voy a participar en nada, esto por lo del Senado y ninguna otra misión. Ya viene el relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va a haber continuidad con cambio. Además, como dicen mis adversarios -y tienen en eso un poco de razón- ya estoy chocheando”, dijo el mandatario.

AMLO rechazará visitas en Palenque, ni buscará ser ‘Jefe máximo’ de la 4T

Además, el presidente dijo que quiere “ir avisando con tiempo” que aunque tiene muchos amigos, no va a recibirlos en su casa de retiro. “No me va a dar tiempo”, afirmó. A lo que añadió que tampoco recibirá escritos ni gestiones o trámites. “Su escrito, seguramente alguien que me acompañe lo va a recibir, pero yo no voy a tener ninguna injerencia de nada”.

“Ya quiero cerrar el ciclo, porque si no, vamos a caer en sentirnos insustituibles, que cae hasta en lo que se conoció cuando dominó tanto tiempo Porfirio Díaz, que le llamó “el necesariato”. Nada de [ser] “Jefe máximo”, ni caudillo, ni líder moral, ni mucho menos cacique”, explicó.

Continuará la 4T porque la oposición perdió tiempo para construir un liderazgo: AMLO

Para López Obrador, la oposición “perdió tiempo” porque “son muy poderosos económicamente, pero también muy limitados en lo político”.

López Obrador pidió que “entendieran que era importante construir un liderazgo” y afirmó que en Argentina sí ocurrió esa construcción, con Javier Milei.

“Afortunadamente, del lado del movimiento de transformación hay muy buenos cuadros para darle continuidad, porque se requieren los dirigentes y no es fácil conseguir un dirigente. Pueden tener todos los medios, pero lo que natura no da, Salamanca no otorga”, finalizó.