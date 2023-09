Claudia Sheinbaum acude al Senado de la República, donde hay incondicionales de Ebrard

Claudia Sheinbaum acudirá al Senado de la República para iniciar su quehacer como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación a nivel parlamentario. Esto supone un reto pues ahí trabaja Martha Lucía Mícher, una de las más grandes aliadas de Marcelo Ebrard, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y rival interno de Sheinbaum.

Se espera que la reunión se realice al mediodía de este miércoles 20 de septiembre en uno de los auditorios del Senado antes de que inicie la sesión ordinaria.

Claudia Sheinbaum podrá generar lazos para consolidar la unidad en Morena (AP) (Fernando Llano/AP)

Como la agenda de Sheinbaum Pardo está centrada en la coordinación de Morena y sus aliados de cara a las elecciones de 2024, donde, además de la presidencia, se renuevan nueve gobiernos locales y todo el Congreso de la Unión, se puede esperar que la ex jefa de gobierno comience a gestar una estrategia política.

Hasta el momento, Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha fungido como el rostro más visible en materia política-electoral en relación a la promoción de los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, parte de esta responsabilidad deberá de estar a cargo de la egresada de la UNAM.

Senadores que buscan gubernatura

Asimismo, otro aspecto por destacar es que algunos senadores morenistas ya alzaron la mano para buscar alguna de las gubernaturas que se pondrán en juego en 2024. En este sentido, se destaca que Delgado Carrillo adelantó que dicho proceso se hará con apego al derecho de paridad y equidad de género.

Por lo que, de los nueve gobiernos locales que están en juego (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México), cinco serán para hombres y cuatro para mujeres. Por lo que se destaca que, al menos cuatro senadores ya anunciaron que quieren una gubernatura.

1.- Alejandro Armenta Mier busca la gubernatura de Puebla.

2.- Verónica Noemí Camino Farjat va por la gubernatura de Yucatán.

3.- Mónica Fernández Balboa va por la gubernatura de Tabasco.

4.- Antares Guadalupe Vázquez Alatorre va por la gubernatura de Guanajuato.

Limar asperezas con Marcelo Ebrard

Martha Lucía Mícher Camarena es una de las más grandes aliadas de Marcelo Ebrard, quien puso en tela de juicio el proceso interno de Morena que designó a Claudia Sheibaum como la coordinadora de la Cuarta Transformación (4T), por lo que habrá que esperar las impresiones de ambas partes después de la reunión para saber cómo quedará la estructura del partido guinda de cara a las elecciones de 2024.

Cabe recordar que Mícher Camarena no está sola, por lo que el diálogo será fundamental para la reunión. Asimismo, cabe recordar que, hasta el momento, el ex canciller ha reiterado que no pretende romper con Morena, pero sí ha señalado sus diferencias con la estructura actual y la senadora Mícher también reiteró su apoyo a Ebrard.