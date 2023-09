Batman en la CDMX; Harfuch busca jefatura de Gobierno

Omar Hamid García Harfuch oficializó su intención de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones presidenciales del 2024.

La cita para los medios de comunicación ante un mensaje del exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se da después de que el Consejo Nacional de Morena publicó la convocatoria para que los interesados en gobernar una de las ocho entidades y la CDMX se registren el próximo 25 y 26 de septiembre.

Ante ello, Harfuch buscará la gobernación de la CDMX con el respaldo de Morena después de haber renunciado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) el pasado 9 de septiembre.

Con ello, García Harfuch; bautizado como ‘Batman’ por unos diputados, expresó su interés de apoyar a Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T rumbo a los comicios del 2024.

“Como lo he expresado siempre, ‘ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas’, por esta razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein , quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, mencionó Harfuch a través de redes sociales.