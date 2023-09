Sigue la Mañanera de AMLO de este 21 de septiembre, minuto a minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este jueves su tradicional conferencia de prensa matutina, la cual tuvo un formato libre.

Actualizaciones minuto a minuto

21 de septiembre de 2023

08:06. Segunda carta a Sedena. AMLO revela fragmentos de otras cartas que ha enviado al titular de la Sedena, en las que habla de la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam. Además, explica que ha dado la instrucción de que toda la información sea entregada.

07:59. Revela carta a Luis Cresencio Sandoval. AMLO muestra una carta que le envió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se dio a conocer el reporte de la participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los normalistas.

“Estimado general, por este conducto le instruyo para proceder de inmediato de conformidad a las reglas internas de las Fuerzas Armadas, en razón de que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, señala -entre otros- como presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes...”, señaló, omitiendo los nombres en las cartas ‘por respeto a ellos’.

“Le anexo general, la primera versión de dicho informe, el cual será presentado a la Fiscalía General de la República para que inicie el proceso judicial correspondiente. Por nuestra parte, como usted sabe, aplicar la ley contra estos miembros del Ejército, sin permitir la impunidad, no solo es un acto sublime de justicia, sino la oportunidad de reafirmar de que las Fuerzas Armadas no deben mancharse por la actitud delictiva de nadie y bajo ninguna circunstancia, porque se trata de una institución fundamental de derecho que debe prevalecer en nuestro país”.

07:54. Toda la información del Caso Ayotzinapa que se necesite, se entrega. El presidente afirmó que entregará un expediente a cada familiar y que la información se informará sin testar.

07:43. Caso Ayotzinapa. “Vamos a tener una reunión el lunes, yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó que el lunes regresan, aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio, que básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de la Defensa”, explicó el mandatario.

07:38. AMLO da espaldarazo a Samuel García. “Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando. Hay que acostumbrarse a eso, si no la vida no sería vida. No se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo. Siempre va a haber inconformidad y eso es consustancial a la democracia. Imagínense si quisiéramos que todos estén de acuerdo con nosotros, pues eso es totalitarismo. Es muy difícil de lograr esa unanimidad. Eso no. En una democracia es imposible. En una dictadura sí [es posible] con la coerción, con la amenaza, con la censura, con la represión, pues la gente se queda callada. Protestan con los dientes apretados, pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos vivir en un sistema auténticamente, verdaderamente, democrático. Eso implica que haya libertades. Tampoco hay que sorprendernos si hay cuestionamientos, eso es la democracia”.

07:36. Ya está llegando el agua a Monterrey. El presidente afirmó que ya está empezando a llenarse el tubo del acueducto “El Cuchillo 2″, que inauguró el pasado 13 de septiembre en Nuevo León, junto al gobernador Samuel García, y a quien se le acusó de haber hecho el evento “para la foto”.

07:32. Agua en el Estado de México. El presidente es cuestionado sobre personas que supuestamente tienen el control de los pozos de agua. AMLO responde que realizará una gira por el Estado de México en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tecámac, Ixtapaluca y Chalco durante el fin de semana del 30 de septiembre. El mandatario afirmó que evaluará los programas de Bienestar.

07:29. El presidente es cuestionado sobre el regreso a clases en Tamaulipas, tras un paro de maestros de más de dos semanas. El mandatario felicita a las autoridades que llegaron a un acuerdo con el sindicato de maestros.

07:20. AMLO también presume ser el primer streamer del mundo, superando a streamers como Ibai Llanos.

Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles —aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos— que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana. Y, ya encarrerados, ahora… pic.twitter.com/ouDxGRo2Kt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2023

07:15. El presidente presume ser el segundo mandatario con mayor aprobación del mundo, con 67%. Solamente está debajo de Narendra Modi, primer ministro de la India

07:11 Inicia la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador