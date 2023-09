Ebrard señala prácticas del ‘antiguo’ PRI en Morena

Marcelo Ebrard aseguró que Morena está implementando acciones muy similares al partido opositor. A su vez, el excanciller lanzó un llamado al Movimiento Regeneración Nacional sobre su impugnación.

“Morena tiene que responder y corregir. Que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo (...) si nosotros no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos hoy esperando la respuesta de Morena, estaríamos afuera haciendo campaña”, señaló Ebrard

Asimismo, Ebrard aseguró que no aceptará ninguna propuesta que no sea su participación como candidato a la presidencia de México por parte del Movimiento Regeneración Nacional.

“Vamos por la candidatura a la Presidencia de la República no estoy buscando ser senador, ni ser diputado”, sentenció Ebrard.

Esta gira inicia después de que el excanciller Ebrard perdió en las encuestas que Morena aplicó como parte de su proceso interno para asignar a la corcholata coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“No vamos a aceptar que la propuesta sea ‘guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca’, yo jamás voy a hacer eso porque los traiciono a ustedes, sería una traición”, recalcó el excanciller

La asociación civil bajo el nombre de ‘El camino de México’; titulo que lleva su libro autobiográfico, nace con el objetivo de recorrer todos los estados de la república mexicana, para reunirse con militantes tras la impugnación que Ebrard interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), solicitando una respuesta ante las irregularidades que se presentaron durante la aplicación de encuestas y el conteo de estas mismas.