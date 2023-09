En pleno aniversario, AMLO reconoce diferencias con padres de los normalistas de Ayotzinapa

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene buena relación con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace nueve años (el 26 de septiembre de 2014), además de que dijo no confiar en Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres.

El mandatario señaló que se harán públicos una serie de documentos sobre el Caso Ayotzinapa, que involucran una carta que envió a los padres fechada 25 de septiembre de 2023, así como documentos y grabaciones ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos al respecto, así como una relatoría especial que pidió a la Fiscalía Especializada en el caso.

El presidente respondió también a que el abogado Vidulfo Rosales dijo que el informe prestado la noche del lunes a los padres de los normalistas, era cercano a la “Verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto.

“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer, lo que se llamó pacto de silencio. Entonces, todo eso lo estamos enfrentado y hemos avanzado bastante”, destacó el mandatario.

“Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias porque ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos, lamentable caso de Ayotzinapa. Hoy vamos a entregar el informe que ellos no quisieron recibir ayer”, comentó.

“El abogado [Vidulfo Rosales] salió ayer a decir que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada “Verdad Histórica”. Creo que el mensajero se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. Entonces, como no quisieron recibir el informe, lo vamos a subir a la página de internet. Es una carta mía que quiero que se conozca, más el informe de la Secretaría de la Defensa de los documentos que ellos sostienen que no ha querido entregar, más todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno de Estados Unidos y una relatoría del trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial”, señaló el presidente, cuestionando que los padres no hayan querido recibir el informe y señalando: “No le tengo mucha confianza a los intermediarios”, en referencia a Rosales.