Papá de Checo correrá por la gubernatura de Jalisco

Marco Antonio Pérez Garibay, diputado federal en Jalisco por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), oficializó su participación como aspirante a la coordinación del Comité de Defensa de la 4T en Guadalajara.

“Voy a caminar en busca de la gubernatura porque estoy seguro, sin temor a equivocarme (...) que soy el mejor candidato en todos los sentidos para mi estado, para el bienestar de mi gente”, aseguró el papá de Checo Pérez.

Como parte del proceso electoral para las gubernaturas de Chiapas, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se renovarán durante las elecciones del 2024.

Asimismo, el originario de Jalisco expuso que “si la presidenta llega a ser Claudia Sheinbaum, Jalisco va a ser una tierra de progreso, no tengo duda”.

Mientras que el diputado de Morena mencionó que durante su participación en el proceso interno del partido guinda, no se va a aferrar ni discutir la decisión del pueblo. “No me aferro a los cargos, y si yo viera que existe un mejor candidato que su servidor, metería reversa y lo apoyaría por un mejor país”

Por otro lado, el diputado de Morena dijo no tener ninguna situación que le pueda jugar en contra. “Me pueden revisar desde la pata de la partera donde nací en la colonia del Fresno y la jerga que me abrazó como incubadora, ese trapeador maravilloso”

Finalmente, el empresario y papá del piloto mexicano en Fórmula 1, hizo un repaso sobre su vida y las adversidades que atravesó, mencionando sentirse orgulloso “de la forma en que nací, a través de una partera en las calles de Guadalajara”.