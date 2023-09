El último año de gobierno de AMLO; retos y pendientes que tiene por delante

Este sábado 30 de septiembre inicia la cuenta regresiva del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A partir de este día, el presidente iniciará su último año de gobierno, marcado por el proceso electoral más grande de la historia, concluyendo así el primer gobierno de Morena en la historia, denominado como “la Cuarta Transformación”.

El gobierno de López Obrador inició el 1 de diciembre de 2018 y fue el sexenio más corto de la era moderna, debido a una reforma constitucional aprobada en 2014 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) que tenía como objetivo reducir el tiempo de transición entre las elecciones federales y la toma de protesta.

AMLO buscó que su sexenio se caracterizara por una serie de políticas y programas clave, diseñados -según sus palabras- con el objetivo de ayudar a los más pobres.

“Se dice: ‘El que mucho abarca, poco aprieta’. Una de las cosas que nosotros definimos desde el principio es muy pocas acciones, pero masivas, colectivas. No mil programas, pequeñitos, de poco impacto, para dispersar nada más los recursos y tener aparatos burocráticos para cada programa y ahí consumirse todo el presupuesto, no, no, no; 50 programas, no mil”, comentó el presidente este 28 de septiembre en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador hizo un recuento de sus programas sociales. “Todos los adultos mayores, 12 millones, reciben una pensión. Todos los estudiantes de nivel medio superior, para que no abandonen la escuela, reciben becas. Todos los productores pequeños del país reciben fertilizantes. Aumentamos el salario porque tenemos estudiado que no va a haber inflación. Y así”, comentó.

“Entonces, no son muchísimos programas, es priorizar. Claro, faltan cosas, muchas más, pero por eso va a haber continuidad con cambio. Bueno, eso espero, aunque la última palabra la tiene la gente, la tiene el pueblo”, concluyó.

Toma de posesión de AMLO El mandato del presidente será del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024 (Presidencia)

Algunos aspectos clave del sexenio de AMLO

La lucha contra la corrupción: Desde el inicio de su mandato, AMLO prometió combatir la corrupción de manera implacable. Sin embargo, casos como el desfalco en Segalmex han puesto en entredicho estos avances.

Programas sociales: Uno de los pilares de su gobierno fue la implementación de programas sociales dirigidos a los más necesitados, como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”.

Infraestructura y desarrollo: AMLO también inició proyectos de infraestructura significativos, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que ha prometido estarán listos en diciembre próximo, aunque los avances sugieran que no será así. Estos proyectos tenían como objetivo impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo en el sureste de México.

Relaciones exteriores: La política exterior de AMLO se caracterizó por una postura no intervencionista en asuntos internos de otros países. Sin embargo, durante su sexenio empeoraron las relaciones bilaterales con Perú y España; además de que se ha creado tensión con el candidato presidencial puntero en Argentina y los candidatos presidenciales republicanos han puesto énfasis en intervenir militarmente en México para acabar con los cárteles que exportan drogas como fentanilo a su país.

Es importante destacar que la presidencia de AMLO también generó controversia. Sus críticos argumentaron que sus políticas económicas eran poco ortodoxas y que su enfoque en el sector energético podía desincentivar la inversión privada. Además, hubo preocupaciones sobre la concentración de poder en la presidencia y su relación con las instituciones democráticas.

3 preguntas con

José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Qué panorama enfrentará AMLO para este último año?

Empieza el último año a partir del 30 de septiembre, es el banderazo de salida del presidente López que se le acaba –como todo en la vida, todo lo que empieza, acaba– el poder, no es para siempre.

¿Qué es lo que viene para este año? Son 12 meses, pero no necesariamente significa que va a gobernar los 12 meses completos. Como en todos los sexenios, una vez que tengamos presidente electo, como tradicionalmente sabemos, se va diluyendo o se va perdiendo esa fuerza.

El presidente López definitivamente tiene en su agenda terminar con la refinería Olmeca en Dos Bocas y que, dentro de esos 12 meses, se pueda decir: “Aquí está un galón de gasolina ya procesado”. Otro punto es su obra emblemática del Tren Maya, así como los aeropuertos.

El actual debate que está en comisiones del Congreso, se centra concretamente en la revisión del presupuesto, en esas tres obras. Se están llevando un porcentaje altísimo de lo que se espera recaudar u obtener el año que entra, porque -eventualmente hablando- será una gran carga al erario el poder cumplir al cien con esas obras.

Aún hay pendientes en temas como la seguridad o en el aspecto económico, ¿Qué lectura puede darnos?

Va a ser muy relevante. En cuanto a la inseguridad, es imposible que pueda lograr bajar los índices de inseguridad, haga lo que haga. No va a haber forma alguna de regresar los 136 mil vidas que van cobradas en este sexenio. Va a ser muy complicado porque cada año electoral es un fenómeno, incluso histórico en nuestro país, porque lleva una carga muy importante de efervescencia social y política. No creo que el presidente López pueda generar un ambiente de seguridad.

Otro pendiente es en salud. El programa IMSS Bienestar tampoco va lograr reorientar el déficit en el país en materia de Seguridad Social. Apenas se está impulsando este programa y definitivamente es complicado.

En los próximos meses también puede haber eventos externos que afecten el gobierno de AMLO, como las elecciones en Estados Unidos o migración. ¿Qué opina usted al respecto?

Indudablemente. Las relaciones exteriores son la presencia de México ante la comunidad internacional. Todos sabemos que, en este sexenio, tampoco fue como que muy lustrosa desde la negativa del presidente López en un inicio a participar en cualquier tipo de evento o de indicación internacional.

Ahora López busca pasar ante Sudamérica como aquel presidente que logró la representación de los distintos países ante Estados Unidos, para lograr obtener un beneficio colectivo. Pero eso depende de que Biden sea electo para un segundo periodo, porque si no, pues de nada habría servido.

Si AMLO no construyó una relación cordial, afable y con compromiso con el presidente Biden, pues lo veo medio difícil.