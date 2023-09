Harfuch se mantiene firme tras acusaciones del caso Ayotzinapa

El extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio su postura ante los recientes señalamientos que se le han hecho sobre su participación en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Quiero que tengan esa seguridad, que nosotros siempre de manera personal y como equipo, vamos asumir la responsabilidad de la misma manera que lo hicimos, siempre con un compromiso absoluto de las cosas que tenemos que hacer”, señaló García Harfuch.

Desde la Comisaría Ejidal De San Pedro, ubicada dentro de la alcaldía Tlahuác, Harfuch dio el banderazo oficial que marca el inicio de sus recorridos a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX, pese a que Morena prohibió las visitas o recorridos, esto estipulado en la convocatoria para elegir al coordinador del Comité de Defensa de la 4T en la capital del país.

“Estuvimos escuchando mucho que ‘por qué un policía estaba aspirando a otra cosa’ ahorita en este proceso interno. Y creo que lo que aquí nos importa a todos los presentes, pues no importa si eres policía, doctor, a lo que te dediques, lo que queremos es gente que resuelva, que sea un servidor público confiable, que tome su trabajo, cualquiera que sea el trabajo que nos toca hacer, pero con una determinación y compromiso absoluto”, explicó Harfuch ante los cuestionamientos sobre su labor dentro de Morena.

La información difundida recientemente en torno al caso #Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio; que en ese momento no estaba como coordinador estatal en #Guerrero. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 27, 2023

“Como policía tuve la oportunidad de ayudar a muchas personas (...) pongo el ejemplo de la policía porque en eso me desempeñé por mucho tiempo, pero creo que cuando hacemos un buen trabajo y tomamos nuestro trabajo en serio pues impactas de manera positiva en muchas personas y familias, (...) y creo que un buen servidor público pues su principal motivación e interés tiene que ser servir a la ciudadanía”, resaltó el extitular de la SSC-CDMX.

Asimismo, ‘Batman’ recalcó que durante su labor en conjunto de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estos atendieron casos delicados de seguridad, “muchos homicidios, robos, extorsiones, etc. No estamos diciendo que ya no ocurran estos delitos, (...) tienen que saber que ocurren menos de la mitad que en el 2018″

