Empresarios se resisten a reducción de jornada laboral, proponen sea gradual

Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló que la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana es inviable, populista y electorera; asimismo, para que sea exitosa, dijo que se debería replicar el modelo que se creó en Chile, es decir, gradualmente.

Durante el Foro “Logros, Avances y Desafíos en México”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Barbosa Ascencio señaló que la reforma constitucional que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal es “inviable económicamente”, pues si se aplica de tajo afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor masa de trabajadores.

“Esta reducción es netamente irresponsable, populista, electorera y demagoga [...] Nuestra visión de que no es el momento adecuado y sobre todo que no puede ser de 48 a 40 horas " — Ricardo Barbosa

El representante empresarial señaló que, afortunadamente, ha tenido contacto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para manifestar su punto, el cual se basa en que el cambio debe de aplicarse, pero de manera gradual, como lo propuso el gobierno chileno.

De hecho, Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, acudió al foro para hacer uso de la voz y promover el incremento al salario mínimo, ello con el objetivo de que éste recupere su capacidad adquisitiva en 2024 y se reponga de décadas de políticas neoliberales que lo debilitaron.

Sin embargo, el miembro del gabinete presidencial no se pronunció particularmente sobre la reducción de la jornada laboral. Asimismo, se refiere que la iniciativa tuvo su cause gracias a una de las bancadas de oposición y no por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Como la iniciativa de la Reforma Laboral fue promovida por Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Unión, el diálogo debe de incluir también al Poder Legislativo; no obstante, el líder empresarial puntualizó que éste se debe de realizar a través de mesas de diálogo y “no remedos de parlamentos abiertos donde ya está planchado el tema y te invitan a llenar el espacio”.

Publimetro intentó contactar a algún representante de la Coparmex, en especial de Comisión Laboral, para que explique su postura más ampliamente y exponga sus argumentos, pero no se obtuvo respuesta.

El plan de Chile para reducir la jornada laboral

Desde 2017 se impulsó el proyecto de reducción de la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas, pero fue aprobado hasta 2019; sin embargo, fue hasta 2023 que el gobierno de Gabriel Boric retomó la iniciativa para aplicarla y mejorar la calidad de vida de los trabajadores chilenos.

Para que la iniciativa se convirtiera en realidad, el gobierno chileno estableció diversos puntos como la gradualidad y la planeación de las jornadas, ello para que los efectos de la iniciativa no repercutan negativamente en los empresarios.

En concreto, lo que se planteó fue reducir una hora semanal durante el primer año que entrara en vigor esta iniciativa (2024), a modo de agregar una hora de descanso cada año. En cuanto a la planeación, en Chile se calculó que el mes consta de cuatro semanas y las horas correspondientes al descanso pueden administrarse en jornadas semanales no menores a cuatro días y no máximas a seis días.

Esto quiere decir que la iniciativa quedaría aplicada en su totalidad hasta 2028; en caso de que se aplique así en México y se apruebe este año, la jornada de 40 horas a la semana quedaría lista en su totalidad en 2031.

Cómo va la reducción a la Jornada Laboral en México

Actualmente, en San Lázaro se congeló la iniciativa planteada por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados. Lo promovido por el partido naranja es pasar de 48 a 40 horas trabajadas a la semana sin que esto afecte el salario del trabajador.

La iniciativa plantea reformar la Constitución y ya fue aprobada en comisiones; sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Jorge Romero Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), decidió posponer su discusión en el Pleno de la Cámara para atender los asuntos dictados por el Poder Judicial, por lo que no se tiene fecha para su aprobación.