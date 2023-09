Desconoce AMLO cuántas renuncias hubo en el gabinete; presentará informe este lunes

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este viernes que el lunes ofrecerá un informe especial sobre las renuncias que hubo en su gabinete por el proceso electoral de 2024, ya que al ser cuestionado al respecto este viernes, dijo desconocer el número exacto.

Además, el mandatario confirmó que será ese día cuando presente a los sustitutos, quienes serán encargados de ya concluir el sexenio.

“No sé cuántos han pedido licencia”, comentó el presidente, destacando los casos de Ricardo Sheffield, ex procurador del Consumidor; Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y Javier May, ex director del Fonatur.

“Rocío Nahle (secretaria de Energía) todavía no me ha entregado nada. Ariadna [Montiel, secretaria del Bienestar] no creo que se vaya. El lunes voy a dar a conocer los nombres y voy a empezar a dar a conocer a los sustitutos”, concluyó.