Extradición de Roemer debe ser primer paso para captura de Tomás Zerón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de Andrés Roemer, quien fuera diplomático, abogado, economista, escritor, filántropo y catedrático mexicano, lo cual será un paso vital para la extradición de Tomás Zerón, considerado por el Gobierno de México como autor de la “Verdad Histórica” del Caso Ayotzinapa.

“Esperamos que las autoridades de Israel ayuden en la detención de Tomás Zerón”, comentó López Obrador.

“Se excusan de que no hay tratado de extradición entre Israel y México, pero este es un asunto de violación a derechos humanos”, recordó el mandatario.

“Para crear la verdad histórica y darle carpetazo al asunto, pues detuvieron personas -se piensa que unos responsables y otros no- y llevaron acabo actos de tortura. Uno de los que participó fue Tomás Zerón y hay evidencia de ello. Esto complicó mucho las cosas, porque cuando se demostró la tortura, un juez les dio la libertad aún cuando había gente responsable. Y complicó las cosas, porque una vez que ya fue liberado, esa persona no puede ser castigado por el mismo delito”, añadió López Obrador.

El presidente mexicano recordó que Andrés Roemer está acusado de acoso sexual contra sus alumnas y demás, por lo que su caso deberá motivar la detención de Tomás Zerón, quien se ubica también en Israel.

“Se excusan de que no hay tratado de extradición entre México e Israel, pero he enviado dos cartas a dos primeros ministros de Israel”, añadió López Obrador, quien recordó que en el caso de Tomás Zerón no ha recibido respuesta.