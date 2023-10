Mexicana de Aviación estrena sitio web con ofertas y promociones; vuelos desde 500 pesos

La nueva aerolínea estatal, Mexicana de Aviación, lanzó su sitio web con promociones y ofertas para 20 destinos del país, saliendo todos desde el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) y con precios que tienen descuento para adultos mayores.

A partir de este mes de octubre se puede visitar el sitio www.mexicana.gob.mx, en el que ya están disponibles la lista de vuelos desde 20 destinos del país, todos desde y hacia el AIFA. Hasta el momento no se pueden escoger vuelos entre otras ciudades, por ejemplo: Guadalajara-Monterrey o Monterrey-Cancún. Todos inician o terminan en el AIFA.

Promociones de Mexicana de Aviación por lanzamiento:

Equipaje de mano y artículo personal (Peso: 10 kilogramos). Incluye un objeto personal (bolsa de mano, mochila, portafolio, porta laptop) que pueda colocarse debajo del asiento frente al pasajero y un equipaje de mano cuyas dimensiones no sean mayores a 55cm de largo, 40cm de ancho y 25cm de alto, misma que deberá colocarse en los compartimentos superiores o debajo del asiento; y el peso de ambas no deberá exceder los 10 kilogramos.

Asiento sin costo extra y asignacion de asiento de cortesia.

Equipaje documentado. Incluye una pieza de equipaje documentado de hasta 15kg y la superficie lineal máxima de cada pieza no debe rebasar 158 cm ó 38 cm x 70 cm x 50 cm.

Mexicana de Aviación será una aerolínea sin clases, por lo que todos los asientos serán del mismo precio. La preventa de boletos estará disponible del 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2023 y los vuelos por lanzamiento serán del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.

¿Qué no aplica en Mexicana de Aviación?

De acuerdo con el sitio web www.mexicana.gob.mx, hasta el momento no aplica cambio de nombre de boletos, y tampoco aplica cambio de vuelo, fecha y ruta. Por otro lado, no aplica reembolso y no aplica descuento a niños.

¿Cuánto tiempo hay para documentar y abordar en Mexicana de Aviación?

En vuelos nacionales, con pase de abordar:

Sin equipaje: Presentarse 60 minutos antes de la salida en la sala de abordar.

Con equipaje: Presentarse 90 minutos antes en mostradores de documentación.

En vuelos nacionales, sin pase de abordar.

Sin equipaje: Presentarse 90 minutos antes en mostradores de documentación

Con equipaje: Presentarse 120 minutos antes en mostradores de documentación

¿Cuánto cuesta volar en Mexicana de Aviación?

Aunque los precios están sujetos a cambios de última hora, y los vuelos aún aparecen con la leyenda “Sujeto a aprobación gubernamental”, algunos de los precios son los siguientes. Los adultos mayores tendrán un 20% de descuento al precio total.

Vuelo sencillo AIFA - Guadalajara - 529 pesos (una persona)

De acuerdo con la página web de Mexicana de Aviación, el vuelo hacia Guadalajara tendrá un costo total de 529 pesos. Este precio se compone de la suma de 234 pesos por concepto de tarifa base y de 295 pesos por concepto de impuestos, recargos y suplementos. Este último concepto es la suma de 245 pesos por concepto de impuesto tarifa de uso de aeropuerto (TUA), más 13 pesos por concepto de “Revisión de Equipaje” y 37 pesos de IVA.

Vuelo inaugural de Mexicana de Aviación a Guadalajara (Mexicana de Aviación )

Vuelo sencillo AIFA - Monterrey: 519 pesos (una persona)

De acuerdo con la página web de Mexicana de Aviación, el vuelo hacia Monterrey tendrá un costo total de 519 pesos. Este precio se compone de la suma de 225 pesos por concepto de tarifa base y de 294 pesos por concepto de impuestos, recargos y suplementos. Este último concepto es la suma de 245 pesos por concepto de impuesto tarifa de uso de aeropuerto (TUA), más 13 pesos por concepto de “Revisión de Equipaje” y 36 pesos de IVA.

Vuelo a Monterrey desde el AIFA en Mexicana de Aviación (Mexicana de Aviación)

Vuelo sencillo AIFA - Mérida: 769 pesos (una persona)

De acuerdo con la página web de Mexicana de Aviación, el vuelo hacia Mérida tendrá un costo total de 769 pesos. Este precio se compone de la suma de 441 pesos por concepto de tarifa base y de 328 pesos por concepto de impuestos, recargos y suplementos. Este último concepto es la suma de 245 pesos por concepto de impuesto tarifa de uso de aeropuerto (TUA), más 13 pesos por concepto de “Revisión de Equipaje” y 70 pesos de IVA.

Vuelo de Mexicana de Aviación desde el AIFA a Mérida (Mexicana de Aviación)

Vuelo sencillo AIFA - Cancún: 509-899 pesos (una persona)

Una situación distinta ocurre con los vuelos a Cancún. Los disponibles para el sábado 2 de diciembre (primer día de operaciones) tiene precios que oscilan de los 899 pesos a los mil 247 pesos. Sin embargo, a partir del domingo 3 de diciembre los precios están en 509 pesos.

Vuelos a Cancún de Mexicana de Aviación desde el AIFA (Mexicana de Aviación)

Vuelo sencillo AIFA - Acapulco: 519 pesos (una persona)

De acuerdo con la página web de Mexicana de Aviación, el vuelo hacia Acapulco tendrá un costo total de 519 pesos. Este precio se compone de la suma de 225 pesos por concepto de tarifa base y de 294 pesos por concepto de impuestos, recargos y suplementos. Este último concepto es la suma de 245 pesos por concepto de impuesto tarifa de uso de aeropuerto (TUA), más 13 pesos por concepto de “Revisión de Equipaje” y 36 pesos de IVA.

Vuelo a Acapuclo desde el AIFA (Mexicana de Aviación)

¿Cuáles son los destinos a los que volará Mexicana de Aviación?

La nueva Mexicana de Aviación tendrá 20 rutas, principalmente a destinos como: Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapa Zihuatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León.