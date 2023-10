AMLO aboga por desaparición del INAI tras resolución de la SCJN

AMLO vs. el INAI El presidente cuestionó sobre la operación del organismo (Presidencia de la República / INAI )

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no debió de haber sido creado, porque es un “aparato administrativo, burocrático, bueno para nada”.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que calificó al Senado de la República como “omiso en la designación de comisionados faltantes”, el presidente opinó que lo único que lamenta es “que hayan creado esa oficina supuestamente de transparencia”.

“Se creó en la época de Fox para simular de que iban a combatir la corrupción y se convirtió en una tapadera, porque una de sus primeras decisiones fue declarar como secreto el expediente de Odebrecht. Otra decisión que tomaron fue mantener en secreto a los grandes contribuyentes que durante el Gobierno de Fox les condenaron los impuestos. Y nunca han hecho nada en favor del pueblo y en contra de la corrupción”, comentó el mandatario.

El presidente afirmó que se trata de “un aparato que le cuesta al pueblo porque los consejeros y consejeras, ganan más que el presidente. Le cuesta mil millones de pesos al año. ¿Saben cuánto le cuesta al pueblo financiar con el presupuesto a la presidencia? 600 millones y ese aparato administrativo, burocrático, bueno para nada, mil millones”, añadió.

López Obrador afirmó que se trata de “un asunto entre poderes”, que van a resolver tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. “¿Yo qué me voy a estar metiendo en asuntos de otros poderes? es mi opinión. La externo porque es de dominio público, siempre he dicho lo mismo”, añadió.

“A mí lo que me gustaría es que dijeran “Ya no vamos a gastar mil millones, nos vamos a ajustar a 500, y los otros 500 los vamos a destinar a becas para estudiantes pobres”. La verdad es que [me gustaría que] ni siquiera se gastaran los 500, porque para eso [para las funciones del INAI] está la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo; la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, y está la Auditoría Superior de la Federación, del Poder Legislativo, entonces, ¿para qué tantos aparatos?”, concluyó el mandatario