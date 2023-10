Sedena protegerá a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2024

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la CDMX y actual coordinadora nacional de los ‘Comités de Defensa de la Cuarta Transformación’ aceptó un plan de seguridad que la Sedena le sugirió ante sus constantes viajes y exposición pública para evitar cualquier incidente.

“Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente”, detalló Sheinbaum, coordinadora de la 4T y probable candidata a la presidencia de México durante las elecciones del siguiente año.

En una publicación que la exjefa de gobierno de la CDMX hizo desde la red social ‘X’ (Twitter), la corcholata ganadora del proceso interno de Morena aclaró que en días pasados se reunió con Luis Cresencio Sandoval, general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, Sheinbaum explicó que el general de la Sedena junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, le sugirieron aceptar un plan de seguridad, a lo cual la doctora Pardo aceptó con la condición de que la dinámica que la va a proteger ante cualquier incidente durante sus recorridos como coordinadora de la 4T le permita mantener contacto con sus seguidores.

“Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx, Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente @lopezobrador_” detalló la coordinadora de en la publicación que hizo en redes sociales.