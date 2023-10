AMLO se ríe de la crisis de AtypicalTV; Alazraki responde burlonamente.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los medios de comunicación y los comunicadores deberían de revelar sus altos sueldos y por qué ganan esas cantidades, al mismo tiempo que respondió irónicamente al llamado viral del publicista Carlos Alazraki, quien recientemente solicitó donaciones para mantener su canal Atypical TV, uno de los principales críticos de la administración federal.

“Los medios de comunicación están todos entregados por entero a la mentira. Bueno, no todos, hay excepciones, y sobre todo en los periodistas que se dedican al noble oficio del periodismo”, comentó el presidente, especialmente refiriéndose a “los de arriba”.

“Es que es una pirámide. En la punta están los dueños de los medios, que en muchos casos son muy ricos, de los más ricos de México. Luego hay un segundo nivel, que es el de los gerentes o directivos y el tercer nivel es el de los famosos. Cada medio tiene un famoso, o dos: un López Dóriga, un Ciro, un Sarmiento, un Loret de Mola”, añadió.

El presidente también dijo que no tendrían que preocuparse por su seguridad. “No pasa absolutamente nada de eso. Sería muy bueno que digan cuánto ganan y también por qué les pagan tanto. ¿Por qué es tan jugoso -en estos casos- el noble oficio del periodismo? ¿Para qué les pagan tanto? ¿Cuál es su papel principal? ¿Cuál es su atractivo? ¿Es que son buenos periodistas o buenos escritores? ¿Son buenos expositores? ¿O es porque reciben consigna y son fieles, obedientes para transmitir como voceros lo que les ordenan? Y sobre todo, para atacar a quienes consideran enemigos o adversarios”, añadió.

Recordando los presuntos altos sueldos, López Obrador mencionó la situación económica de Atypical TV: “Es interesante este tema. Por eso hay que ayudar a Alazraki, ternurita. Ya le voy a mandar mis 25 pesos. Ahorita no traigo nada, pero sí. Cuando menos sí se atreve a decir “pues no tengo” o “ya no me alcanza para mantener el programa”. Hay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando. 25 pesos. Yo se los voy a mandar, nada más que yo vea, se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste”, dijo entre risas.

“Nos ayudan mucho sus burlas”: Alazraki

En respuesta, el publicista pblicó en redes: “Hasta López Obrador apoya económicamente a Atypical TV. Gracias Andrés, usaremos bien tus 25 pesos y la difusión nos sirve mucho. Tus burlas solo nos ayudan”.