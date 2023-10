Ebrard asegura que pronto tendrá respuesta de Morena

Marcelo Ebrard se mantiene en la espera de una respuesta por parte del Movimiento Regeneración Nacional sobre la impugnación que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) respecto a las irregularidades que se presentaron durante el levantamiento de encuestas que definieron a Sheinbaum como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T.

“Ya le dije al Tribunal en un escrito, por favor tribunal que me admitan la queja, porque no me habían admitido. Morena finalmente decidió admitirlo y total, pronto tendremos la respuesta” declaró Ebrard.

A través de sus redes sociales, el excanciller convocó a los simpatizantes y militantes a estar atentos de sus próximas visitas a lo largo de la república mexicana junto a su recién formada asociación civil nombrada ‘El Camino de México’, mismo nombre que lleva su libro autobiográfico.

Asimismo, el exaspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en México prometió compartir la respuesta de Morena, porque “estoy obligado con ustedes, con quienes me apoyan, con quienes compartimos una causa”, señaló Ebrard.