AMLO confirma que hay 3 mexicanos desaparecidos por guerra en Israel

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que al menos tres mexicanos se encuentran desaparecidos tras la invasión de Hamás a Israel, en la más grande escalada de violencia en las últimas décadas en la región.

Al respecto, el mandatario afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional dispondrá de dos aviones -uno listo para salir la mañana de este lunes y otro que saldrá por la tarde de este mismo día- para rescatar a los más de 300 mexicanos que así lo han solicitado.

Envían avión del Ejército a Israel para repatriar a mexicanos tras inicio de la guerra.

“Ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir”, opinó el mandatario.

López Obrador insistió en el papel de la Organización de las Naciones Unidas ante los conflictos internacionales. “Yo creo que se debe de convocar a una Asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros, para pronunciarse por el diálogo y la solución pacífica”, añadió.

El presidente afirmó que los dos aviones de la Sedena volarán hacia Israel tras haber sostenido pláticas con las embajadas de Israel y Palestina. “En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están allá lo han hecho por viajes turísticos y religiosos y como están cancelando vuelos comerciales, por la mañana sale un avión y se está preparando otro por la tarde”, comentó.

Tras ser cuestionado sobre la postura de México ante la causa palestina, López Obrador respondió: “Es una situación de mucha gravedad. Vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia, sentimos que hace falta más actividad de la ONU”, concluyó.