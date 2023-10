AMLO asistirá a la Cumbre de la APEC en EE.UU. pese haber cancelado su asistencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará el 14 y 15 de noviembre a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, confirmó este lunes en la “mañanera”. Así, López Obrador vuelve a dar una “vuelta en U” sobre su presencia en San Francisco, California, el mes próximo.

En agosto pasado, López Obrador anunció su presencia en la reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de 2023, que se celebrará en San Francisco, California, del 14 al 15 de noviembre, por invitación de Joe Biden. Sin embargo, en septiembre pasado el mandatario mexicano confirmó que no asistiría, ya que también estará la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien el gobierno de México no reconoce, con quien rompió relaciones bilaterales y a quien considera una “presidenta espuria” tras la caía de Pedro Castillo.

Entre risas, López Obrador comparó su viaje con el episodio “Comes y te vas” de Vicente Fox, cuando el entonces presidente solicitó a Fidel Castro acortar su presencia en México por la llegada de George W. Bush. “Va a ser: llegas un día antes, duermes, participas en la cumbre, comes y te vas”, señaló.

“No iba yo a estar en San Francisco, porque no es un asunto personal con la presidenta en curso, sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia. Sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté”, añadió el mandatario.