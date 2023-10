Marina iza bandera en Terminal 2 del AICM y toma control de las instalaciones

Este lunes 9 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) de México izaron la bandera de México en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez García, esto al entrar en vigor el Acuerdo del Ejecutivo Federal publicado el 8 de agosto de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ahora, la dirección de la terminal aérea más importante de México recaerá en el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Esto quiere decir que la responsabilidad del AICM dejó de ser de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de mando civil, para pasar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Cabe recordar que el acuerdo promovido el 8 de agosto dotada de un periodo de 60 días para hacer la transición y establece un nuevo marco de responsabilidades a la Semar. Y la SICT, por su cuenta, en dicho periodo actualizó el capital social del AICM “con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, así como la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del gobierno federal, y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables”.

Dicho acuerdo establece que " quedan agrupadas al sector coordinado por la Secretaría de Marina, las entidades paraestatales denominadas Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.; Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.”.

Cabe recordar que este cambio no debe de representar un cargo económico a la federación, pues en el mismo acuerdo se estableció que las erogaciones que se generen, se deben realizar con cargo a los presupuestos autorizados a cada uno de las secretarías mediante movimientos compensados, “por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal”.

Por su cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) espera que esta acción incremente la seguridad de la terminal aérea sin que esto afecte su operatividad comercial. Ello ante los señalamientos de actos ilícitos ocurridos en sus instalaciones.

“Ese aeropuerto, nada más para los que critican por criticar y padecen con todo respeto, amnesia, se les olvidan las cosas, ese aeropuerto lo llegó a manejar el Cártel de Sinaloa cuando estaba Felipe Calderón y García Luna” — AMLO

El mandatario refirió la existencia de las claves 20-45 o 30-45, que supuestamente indicaban el arribo de mercancía ilícita, especialmente drogas, para después ser dispersadas en toda la república durante el periodo más álgido de la llamada guerra contra el narco.

“Entonces ahora es la Secretaría de Marina (quien controla). Ya no hay ni tráfico de droga, ni contrabando, ni tráfico de personas, no hay corrupción, no hay robo de maletas. Hay orden, que hacía falta”, sostuvo el presidente López Obrador.