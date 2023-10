El PAN acudirá a la SCJN si el ‘Recorte a la Corte’ viola la Constitución

Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que, en caso de que el recorte propuesto por Morena al Poder Judicial Federal (PJF), atente contra los derechos laborales de las mayorías, votarán en contra, pues, advirtió, se trataría de un mecanismo para debilitar una institución incómoda para AMLO.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes 10 de octubre en la Cámara de Diputados, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que si la iniciativa por terminar con los fideicomisos del PJF afecta a los miles de colaboradores de dicho poder, el albiazul no votará a favor de dicha iniciativa.

Asimismo, el egresado de la Escuela Libre de Derecho especificó que si el recorte promovido por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cumple con lo que prometió, que es eliminar los privilegios y los excesos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), votarán en favor.

“El PAN no está pensando en defender lo que se consideren privilegios, el PAN no piensa defender super bonos para ministras o ministros, el PAN no pretende defender viáticos infinitos, el PAN no pretende defender miles de asesores”, agregó Romero Herrera.

De acuerdo con los ritmos legislativos, se espera que esta semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avale el dictamen de Morena, donde se especificarán los fideicomisos que desaparecerán, para posteriormente llevarlos a la votación del Pleno.

En caso de que la iniciativa se pase a la votación de la Cámara de Diputados, el líder del PAN advirtió que el voto de su bancada y del resto de la oposición (PRI, PRD y MC) irá en el mismo sentido; sin embargo, adelantó, si la iniciativa se aprecia como un instrumento para debilitar al PJF, el voto será en contra.

“No pensamos votar a favor de nada —saquémoslo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— que afecte derechos laborales de nadie” — Jorge Romero Herrera

Asimismo, cuestionó que la iniciativa viera la luz en el último tramo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que, de acuerdo con su narrativa, como la dirección de la Corte era más afín al modelo de gobierno de la Cuarta Transformación (4T), no se le recortaban recursos, pero con el cambio de cabeza, la relación cambió.

“Hace uno o dos años todo el tema era el INE, porque incomodaba el INE. Ahora incomoda la Suprema Corte de Justicia de la Nación” — Jorge Romero Herrera

Finalmente, como representante del bloque opositor, señaló que si la iniciativa se llega a aprobar y observan contrariedades a la Constitución, la coalición Va por México acudirá a la Suprema Corte para impugnar la eliminación de fideicomisos.

Morena va por los lujos de la Corte

Hamlet García, diputado federal por Morena, publicó en sus redes sociales una iniciativa de reforma que extingue los “fideicomisos multimillonarios” del PJF, donde se plantean modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública y hasta la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Listo el proyecto de dictamen para extinguir los fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial Federal controlados por la @SCJN y el @CJF_Mx.



Los recursos regresarán a la Tesorería de la Federación para disponer de ellos en beneficio del Pueblo. pic.twitter.com/nTuolKIJ7s — 🇲🇽 Hamlet Almaguer (@hamlet_almaguer) October 3, 2023

“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente” — Reforma a la LOPJF

Aunque no hay un listado específico de los fideicomisos a los que se les pondrá fin, García Almaguer sostiene que de todo el PJF se pueden generar ahorros hasta por 24 mil millones de pesos. Aunado a ello, el morenista enlistó una serie de privilegios de la SCJN:

Gratificación de fin de año: 361 millones.

Cuotas para seguro de gastos médicos: 115 millones.

Cuotas para el seguro de separación individualizada: 246 millones.

Compensaciones garantizadas: mil 47 millones.

Asignaciones adicionales al sueldo: 602 millones.

Compensaciones de apoyo: 407 millones.

Pagos por riesgo: 7 millones.

Productos alimenticios para los Ministros: 52 millones.

Utensilios para preparar alimentos: 1.7 millones.

Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias: 1.9 millones.

Vidrio y productos de vidrio: 68 mil pesos.

Servicio de vigilancia 146 millones de pesos.

Subcontrataciones de servicios a terceros: 60 millones.

Lavandería: 44 millones de pesos.

Jardinería: 4 millones de pesos (Hamlet García subrayó que en la SCJN no hay jardines).

Servicios integrales de personas ajenas: 3 millones.