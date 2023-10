Confirma AMLO renuncia de Alejandro Encinas para apoyar a Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, quien será sustituido por Félix Arturo Medina Padilla, actual procurador fiscal de la Federación.

“Le agradecemos mucho todo su apoyo, él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas-electorales. También ya he nombrado al sustituto”, explicó el presidente.

López Obrador señaló que el sustituto tomó posesión a partir de este jueves. “Ya hoy en la mañana despedimos con un aplauso a Alejandro Encinas y ya estuvo el abogado y maestro Arturo Medina en la reunión del gabinete de Seguridad”.

¿Qué pendientes deja Encinas?

El presidente López Obrador respondió sobre la investigación del Caso Ayotzinapa, de la que se publicó en esta semana un “Adendum” en el que se da cuenta de que se encontraron 18 de los más de 800 folios relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, solicitados por los padres de familia.

“Continúa la investigación y toda la información la entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Lo que pasa es que entregaron y había que hacer una revisión de los documentos”, señaló el mandatario sobre los más de 16 mil folios revisados por la Comisión Para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que también estaba a cargo de Encinas.

“La responsabilidad de continuar con la investigación [del Caso Ayotzinapa] la he asumido, porque me di cuenta de que querían enrarecer el caso”, comentó López Obrador. “Habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y además -ya en el gobierno nuestro- los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza, eran parte del esquema de protección [de funcionarios implicados] que se creó desde el gobierno anterior”.

López Obrador señaló que la “rebelión” por la solicitud de detener a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, fue un signo para él de que había complicidades para no llegar a la verdad.

¿Quién es Félix Arturo Medina Padilla?

En diciembre de 2021, Arturo Medina fue designado como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Previamente a trabajar en el Gobierno Federal, Medina fue subsecretario de Gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeñó como jefe delegacional en Tláhuac; en la misma demarcación fue director general Jurídico y de Gobierno y de Participación Ciudadana.

En 2015 fue jefe delegacional y director general de Jurídico y Gobierno en La Magdalena Contreras.

Ha sido coordinador general de Enlace Interinstitucional con los Gobiernos de los Estados y del seguimiento de la CONAGO en la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México.

Ex director adjunto de la Conferencia Nacional de Municipios de México y director de Enlace Interinstitucional en la Asociación de Autoridades Locales de México.