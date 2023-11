FGR impugnará prisión domiciliaria otorgada a Jesús Murillo Karam

Jesús Murillo Karam no ha sido puesto en libertad porque aún se sigue otro juicio en su contra FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará la resolución del juez de distrito José Rivas González, quien ordenó que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, continué su proceso legal en prisión domiciliaria por la acusación que se le sigue por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La fiscalía relató que el 1 de noviembre, “horas antes de un día feriado y de un puente vacacional”, el juez convocó a una audiencia para revisar las medida cautelares en contra de Murillo y les dio menos de tres horas para realizar los trámites correspondientes.

En esa audiencia se aportaron 10 imputaciones directas, 69 testimoniales, 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas, todo ellos a cargo de la FGR.

Además del análisis hecho por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), en donde se demostró la gravedad de los delitos que se le imputan, “así como el impacto en este caso, que puede devenir por una determinación que cuestiona la magnitud de los ilícitos señalados”.

“El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas y de sus padres, se adhirió al criterio de la Fiscalía, apoyando la petición de no variar la medida cautelar del procesado.

“Ya que los delitos por los que se acusa a dicha persona y otras más, en contra de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los crímenes más violentos, desmesurados y brutales en contra de víctimas indefensas, que se haya conocido en nuestro país, en los últimos años”.

La FGR reprochó que el juez no haya dado el valor necesario a los datos aportados, además de que Murillo Karam no atraviesa por un cuadro grave de salud que lo afectara de forma inmediata, asimismo cuenta con atención médica; sin embargo, dictó cambiar las medidas cautelares, aunque no ha sido puesto en libertad por otro juicio que enfrenta.

“La Fiscalía General de la República, impugnará de inmediato esta resolución ante la Segunda instancia y presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que sean aplicables”, afirmó.