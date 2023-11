Celebra AMLO que empresarios reconstruyan casas de sus empleados en Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó, durante la conferencia de prensa matutina, el compromiso de empresarios para mejorar Acapulco tras el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre y destacó que el dueño del Hotel “Las Brisas” restablecerá la capacidad del inmueble al 75% para diciembre próximo, y aplaudió su compromiso para renovar también las casas de sus empleados.

“Hablé con el dueño de Las Brisas, Antonio Cosío hijo, y me dijo que ellos estaban pensando abrir el 75% de sus habitaciones en diciembre”, comentó el mandatario. “Incluso también me mandó a decir que ya van a tener —y eso me dio mucho gusto también— resuelto lo de las viviendas de todos sus trabajadores. O sea, es una buena actitud de su parte”, añadió.

AMLO también informó sobre una próxima reunión con destacados empresarios, entre los que se encuentran Carlos Slim, Juan Antonio Hernández y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Será este miércoles en Palacio Nacional y tiene el propósito de asegurar que el Tianguis Turístico de Acapulco se lleve a cabo en condiciones óptimas en marzo de 2024.

AMLO subrayó que estos empresarios jugarán un papel fundamental en la organización de futuras reuniones con un grupo más amplio.