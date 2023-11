Renuncia Arturo Zaldívar a la SCJN para sumarse “a la consolidación de la transformación”

La tarde de este martes, el ministro Arturo Zaldívar confirmó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que destaca su intención de sumarse “a la consolidación de la transformación de México”.

“Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas”, escribió Zaldívar.

“Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, añadió.

En caso de que su renuncia sea aceptada por AMLO y por el Senado de la República, Zaldívar habría permanecido en el cargo durante 13 años 11 meses y un día, de los 15 años que tendría que haber durado su periodo. Fue nominado por Felipe Calderón a la SCJN en 2009.

El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación.



“Durante los últimos 14 años he desempeñado el honroso cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tiempo, he impulsado importantes criterios jurisdiccionales y políticas públicas en beneficio de los derechos humanos de todas las personas, en especial de los más vulnerables”, inicia Zaldívar en su carta enviada a López Obrador.

“Considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales”, añade.

“Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos”, añadió.

¿Quién es Arturo Zaldívar?

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

Fue Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con su biografía oficial, Arturo Zaldívar ha sido “profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. También fue profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM”.

Es autor del libro Hacia una nueva ley de Amparo (Editorial Porrúa), y de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas, así como de diversas obras colectivas de carácter internacional, entre las que figura la coordinación, junto con Eduardo Ferrer Mc-Gregor, de la obra La ciencia del derecho procesal constitucional.

“En su labor jurisdiccional ha impulsado criterios garantistas, entre los que destacan: asuntos sobre el derecho a la libertad de expresión relacionados con el derecho al honor, a la intimidad y la no discriminación; sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, destacan los relacionados con la no discriminación en anuncios de trabajo, los efectos horizontales de los derechos en materia de personas con discapacidad, el modelo social de discapacidad en casos de interdicción, y el desarrollo de principios para determinar responsabilidad de casos de Bullying; sobre el libre desarrollo de la personalidad ha propuesto criterios sobre la inconstitucionalidad de las causales de divorcio o el uso lúdico de la marihuana”; entre otros.