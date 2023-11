¿Quiénes figuran entre las ‘corcholatas’ de AMLO a la SCJN?

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una terna al Senado de la República para nominar a un nuevo ministro —o ministra— de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como ha sucedido en casos anteriores, buscará que esté conformada solamente por mujeres, expresó este miércoles durante su conferencia de prensa matutina.

Puedes ver: Arturo Zaldívar avisó a Norma Piña de su renuncia y la tomó con respeto

Esta es la quinta vez que AMLO realizará el proceso que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para designar a un ministro del más alto tribunal del país. En ese sentido, y siguiendo la manera en que ha realizado las cuatro ternas anteriores, existe la posibilidad de que repita algunos de los nombres de las listas anteriores.

Al respecto, el presidente señaló durante la conferencia que aún analiza a quién proponer. “A ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron ‘conservas’, ‘conservas’ [en alusión a ser de ideología conservadora]”, comentó, en referencia a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos-Farjat, quienes han votado proyectos en contra del beneficio —o de la intención— del presidente.

Cuestionado sobre si la terna será conformada por mujeres, López Obrador respondió afirmativamente, pero no cimentó su decisión en temas como la paridad de género. En su lugar, comentó que sería así porque tiene “más ventajas con las mujeres”.

“Sí, estoy pensando en la terna y fíjense que me estoy inclinando por presentar tres mujeres, porque tengo más ventajas con las mujeres, porque la mujer es más honesta, más definida, es muy trabajadora, tiene muchas virtudes. Y a mí, en la administración pública desde el gobierno de la ciudad, que eran más mujeres que hombres me ayudaron mucho, y ahora las mujeres me están ayudando muchísimo”, añadió.

Lealtad al proyecto, el requisito de AMLO para entrar en la terna a la SCJN

El presidente señaló que aún analiza la lista de nombres, pues “ya no es como antes” cuando “se enviaba la terna ya con la línea”.

“[El presidente en turno decía:] ‘Ahí van tres, pero quiero que sea ella o él’, entonces hacían la faramalla que discutían y hasta un examen. Era la simulación que había”, añadió López Obrador.

Te interesa: Renuncia de Zaldívar a la SCJN revela crisis en la independencia del Poder Judicial

Aunque afirmó que no habrá línea para los seleccionados, el presidente sí exigió que haya lealtad al movimiento de Transformación, no a él.

“Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto. No es una lealtad personal. A quienes propuse y nos traicionaron, no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación, porque fue votar en contra de los libros de texto, fue votar en contra de las empresas públicas, que son empresas del pueblo”, añadió.

Como ejemplo, recordó haber hablado con los ministros González Alcántara-Carrancá y Ríos-Farjat sobre el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Me acuerdo que sólo en una ocasión, porque me interesaba muchísimo, hablé con dos de los que cambiaron de opinión y de parecer, porque me interesaba mucho sobre el destino de la Guardia Nacional, que nos ha costado mucho levantarla. Entonces, no quiero que quede como sucedió cuando se creó la Policía Federal”, concluyó.

Las ternas de AMLO a la SCJN

Primera terna (diciembre de 2018)

A semanas de haber iniciado su mandato, el presidente tuvo que enviar la primera terna por el retiro del ministro José Ramón Cossío Díaz. Estuvo integrada por:

Loretta Ortiz Ahlf. Abogada por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Fue diputada federal por Morena de 2012 a 2015 y fue parte del equipo de transición de López Obrador como coordinadora nacional de los foros por la paz. Fue electa ministra de la SCJN en diciembre de 2021.

Abogada por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Fue diputada federal por Morena de 2012 a 2015 y fue parte del equipo de transición de López Obrador como coordinadora nacional de los foros por la paz. Celia Maya García. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y en las pasadas campañas, fue candidata a senadora por Morena. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene maestría en Derecho Procesal Penal y en septiembre de 2023 fue designada como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y en las pasadas campañas, fue candidata a senadora por Morena. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene maestría en Derecho Procesal Penal y en septiembre de 2023 fue designada como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Juan Luis González Alcántara Carrancá (ministro electo, reemplazó a José Ramón Cossío Díaz). Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM y entre otros cargos, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal de 2000 a 2003, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la capital. Resultó electo por 114 votos el 20 de diciembre de 2018.

Segunda terna (marzo de 2019)

La segunda terna enviada por el mandatario fue la primera integrada solamente por mujeres. Esto, por el retiro de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En ella, el mandatario repitió algunos nombres de la primera terna, sin éxito alguno para las candidatas.

Yasmín Esquivel (Electa ministra, reemplazó a Margarita Beatriz Luna Ramos). Esquivel Mossa, realizó sus estudios en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana. Sin embargo, el presunto plagio revelado en diciembre de 2022 en su tesis de titulación de la licenciatura ha provocado uno de los escándalos más graves de la UNAM en la materia. Además, ser esposa de José María Riobóo, uno de los empresarios más cercanos a AMLO, también provocó cuestionamientos. La elección de Esquivel se logró con 95 votos a favor, en una segunda ronda, ya que se requieren dos terceras partes del pleno del Senado para ello.

Esquivel Mossa, realizó sus estudios en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana. Sin embargo, el presunto plagio revelado en diciembre de 2022 en su tesis de titulación de la licenciatura ha provocado uno de los escándalos más graves de la UNAM en la materia. Además, ser esposa de José María Riobóo, uno de los empresarios más cercanos a AMLO, también provocó cuestionamientos. La elección de Esquivel se logró con 95 votos a favor, en una segunda ronda, ya que se requieren dos terceras partes del pleno del Senado para ello. Loretta Ortiz Ahlf. La segunda postulación de Ortiz Ahlf no tuvo el éxito esperado.

La segunda postulación de Ortiz Ahlf no tuvo el éxito esperado. Celia Maya García. Su segunda postulación tampoco tuvo el éxito esperado.

Tercera terna (diciembre de 2019)

La tercera terna enviada por el presidente López Obrador estuvo marcada por la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Una vez más, el presidente optó por una terna conformada por mujeres, pero con nombres distintos.

Ana Margarita Ríos-Farjat (electa ministra en sustitución de Eduardo Medina Mora). Hasta el momento de su nominación era Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Trabajó en el Poder Judicial entre 1996 y 1999, y es doctora por el Tecnológico de Monterrey. Además de ser autora del libro “ Suprema Corte y políticas públicas ”, Ríos-Farjat también se ha desarrollado como escritora de poesía, puesto que es autora de obras como “ Si las horas llegaran para quedarse ” (1995) y “ Cómo usar los ojos ” (2010).

Hasta el momento de su nominación era Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Trabajó en el Poder Judicial entre 1996 y 1999, y es doctora por el Tecnológico de Monterrey. Además de ser autora del libro “ ”, Ríos-Farjat también se ha desarrollado como escritora de poesía, puesto que es autora de obras como “ ” (1995) y “ ” (2010). Diana Álvarez. Al momento de su postulación, se desempeñaba como subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. Es abogada por el ITAM, con maestría por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Dentro de la 4T, fue directora del Banco del Bienestar de junio de 2020 a diciembre de 2021.

Al momento de su postulación, se desempeñaba como subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. Es abogada por el ITAM, con maestría por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Dentro de la 4T, fue directora del Banco del Bienestar de junio de 2020 a diciembre de 2021. Ana Laura Magaloni. Fue directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene estudios de especialización judicial ante el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medios ha criticado los ataques del presidente López Obrador al Poder Judicial, sin embargo, se sumó al grupo de intelectuales que han demostrado su apoyo a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Cuarta terna (noviembre de 2021)

La que se esperaba fuera la última terna del sexenio de AMLO volvió a ser mixta. La entregó por la salida del ministro José Fernando Franco González-Salas y volvió a reciclar algunos nombres de las ternas pasadas, ahora con mejores resultados.

Bernardo Bátiz Vázquez. A sus 85 años, Bernardo Bátiz nominado por el presidente López Obrador para el cargo que tiene una duración de 15 años. Fue procurador del Distrito Federal en la gestión de AMLO como jefe de Gobierno. Actualmente se desempeña como Consejero de la Judicatura Federal, donde estará hasta el 3 de diciembre de 2024.

A sus 85 años, Bernardo Bátiz nominado por el presidente López Obrador para el cargo que tiene una duración de 15 años. Fue procurador del Distrito Federal en la gestión de AMLO como jefe de Gobierno. Actualmente se desempeña como Consejero de la Judicatura Federal, donde estará hasta el 3 de diciembre de 2024. Eva Verónica de Gyvés Zárate. También es Consejera de la Judicatura Federal, cargo que ostentará hasta el 19 de noviembre de 2024. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana. Ha sido defensora de oficio adscrita a Juzgados de Paz y Penales, de la Coordinación General Jurídica del entonces Departamento del Distrito Federal hasta Magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

También es Consejera de la Judicatura Federal, cargo que ostentará hasta el 19 de noviembre de 2024. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana. Ha sido defensora de oficio adscrita a Juzgados de Paz y Penales, de la Coordinación General Jurídica del entonces Departamento del Distrito Federal hasta Magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Loretta Ortiz Ahlf (electa ministra en sustitución de José Fernando Franco González-Salas).

La posible terna ‘reciclada’ de AMLO

Corcholatas de AMLO a la SCJN. Ana Laura Magaloni (foto vertical izquierda), Celia Maya García (cuadro superior centro), Diana Álvarez Maury (cuadro superior derecho) y Verónica de Gyvés (foto horizontal inferior)

Si el presidente decide proponer a mujeres que ya tuvo en sus listas, y que no fueron seleccionadas en ocasiones anteriores, cuenta con las siguientes opciones: