Mario Delgado reitera que en Morena no hay corrientes ni cuotas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró que en el partido no hay corrientes, no hay acuerdos y no hay privilegios, luego de que Marcelo Ebrard pidió reconocer que la asociación “Camino de México”, que él encabeza, es la segunda fuerza dentro del partido y solicitó posiciones para sus integrantes.

“En Morena están prohibidas las corrientes, están prohibidas las cuotas, porque si entramos en un esquema de cuotas y cuates sería la destrucción de nuestro movimiento... no podemos cometer el error de que haya corrientes, porque eso fue lo que mató al PRD y hasta ahora Morena se ha mantenido sin corrientes”, señaló en conferencia de prensa.

Luego de que Ebrard limara asperezas con Claudia Sheinbaum por el proceso interno del partido, Mario Delgado dijo que las posiciones en la dirigencia nacional son elegidas a través del Congreso Nacional. “Por supuesto, ellos (Camino de México) pueden participar en la elección de la dirigencia en el próximo Congreso”.

“Todos tienen la garantía de que pueden seguir participando. Hay que recordar lo que decía nuestro presidente: que Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueño, Morena le pertenece al pueblo... En Morena están prohibidas las corrientes y las cuotas. Si entramos en ese esquema de cuota y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento”, egrego el dirigente.

Al preguntarle sobre lo que el excanciller dijo de que ya no es un interlocutor, porque la línea política que maneja no es la correcta, Delgado respondió:

“Yo tengo 17 gubernaturas que avalan nuestro trabajo, vamos ahora a ganar -mi compromiso es ganar 10 de 10- ganar las nueve siguientes más la Presidencia de la República. Esos son los resultados de mi trabajo y el aval que yo necesito es el de la militancia”.

Respecto a la nueva relación que se debe tener con Ebrard, el líder nacional de Morena señaló que el liderazgo de este movimiento lo tienen Claudia Sheinbaum, “nosotros estamos para apoyarla”.

