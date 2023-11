Estrategia de Seguridad falla en perseguir el dinero y eso impulsa delitos federales

El informe de seguridad presentado esta semana por Rosa Icela Rodríguez muestra que los delitos del fuero federal han ido a la baja en lo que va del sexenio; sin embargo, en 2023 mostraron un ligero incremento, el cual coincide con los delitos fiscales.

Al preguntarle a Javier Oliva, académico de la UNAM especializado en materia de seguridad, explicó que si no se persigue el dinero, el crimen organizado no se detendrá, es decir, mientras que la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) no se enfoque en una correcta persecución del lavado de dinero, los generadores de violencia continuarán operando.

Los números de la delincuencia en México

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó su informe mensual, donde enfatizó que, en lo que va del actual gobierno, la incidencia de delitos del fuero federal se han reducido en un 24.3%; sin embargo, en lo que va de 2023 se presentó un ligero repunte si se compara el mismo periodo en 2022.

Incremento de delitos del fuero federal en México (SSPC)

Asimismo, se apreció un incremento del 29.9% en los delitos fiscales si se comparan los periodos enero-ctubre 2022 con enero-octubre 2023, ello porque en 2022 se acumularon mil 138 y en 2023 mil 478. Algo similar ocurre con los delitos del fuero federal, pues hasta octubre de 2022 se acumularon 65 mil 90; mientras que en octubre se presentaron 67 mil 849, es decir, 2 mil 759 más en el mismo periodo o un 4.2 por ciento.

Relación entre delitos fiscales y del fuero federal

Los delitos del fuero federal, son aquellos que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, es decir, el bienestar de todos los mexicanos y, principalmente, están relacionados con el crimen organizado:

1.- Delitos contra la Salud (Narcotráfico)

2.- Narcomenudeo

3.- Delincuencia Organizada

4.- Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos (Huachicol)

Incremento de delitos del fuero federal en México (Publimetro)

5.- Armas de Fuego y Explosivos

Mientras que los delitos fiscales son los relacionados al lavado de dinero y evasión de impuestos. Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) explica que el lavado “consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales” y consta de tres pasos:

1.- Colocación. El lavador introduce el dinero en el sistema financiero, en esta etapa se dispone de manera física el dinero en efectivo, proveniente de actividades ilegales.

2.- Estratificación. Los recursos y bienes ilícitos son separados de su fuente de origen a través de sofisticadas transacciones financieras.

Incremento de delitos fiscales en México (SSPC)

3.- Integración. Los recursos ilícitos son reintegrados al sistema financiero a través de transacciones personales o comerciales como inversiones, compra de artículos de lujo o bienes raíces, entre otros, para aparentar legalidad.

En relación a dicho comportamiento, el doctor Oliva Posada especificó que del lavado es donde se alimentan los criminales. “(El incremento en delitos del fuero federal) está asociado con que no se ha logrado contener las ganancias del crimen organizado. Si no persigues el dinero, los delitos no van a disminuir”.

“El crimen organizado actúa por dos cosas: por crueldad y por dinero, no hay más” — Javier Oliva

Esto quiere decir que existe una relación proporcional entre los delitos fiscales (particularmente el lavado de dinero) con los delitos del fuero común. “Ahí está la clave, es el parámetro. Con más dinero sucio hay más violencia”, sostuvo.

Al preguntarle si el incremento en delitos fiscales no se trataba de empresarios evadiendo impuestos él refirió que no, y más bien se trata de delincuentes que compran inmuebles, hoteles o terrenos para después iniciar con el lavado.