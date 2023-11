Los 17 pilares del “segundo piso de la transformación” que enlistó Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, durante su ceremonia de registro como la precandidata única por la coalición Seguimos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, en listó 17 puntos que enfatizó no son propuestas, sino apuntes, visiones, estratégicas, sueños o ideas.

Durante la ceremonia llevada a cabo este domingo 19 de noviembre, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México especificó que no se tratan de propuestas porque el Instituto Nacional Electoral (INE) puede sancionarla; por ello dijo que, en caso de ganar las elecciones de 2024 dará continuidad al gobierno de AMLO con lo que ella nombró como “el segundo piso de la transformación”.

Claudia Sheinbaum durante su registro como precandidata única de la coalición (Publimetro / Nicolás Corte)

Este concepto se para en 17 ideas:

1.- Austeridad republicana, disciplina fiscal y financiera. No regresarán los lujos ni privilegios (avión presidencial, Estado Mayor Presidencial, pensiones a expresidentes). No habrá gasolinazos ni aumentos a las tarifas de luz en términos reales; se mantendrá la autonomía del Banco de México; no se condonarán impuestos a los grandes contribuyentes y se combatirá la evasión fiscal.

2.- Programas sociales. Fortalecerán a los programas asistencialistas y, respecto a las becas de niños que estudian en escuelas públicas, éstas se harán universales gradualmente.

3.- Salario mínimo. La cotización mínima salarial continuará subiendo por arriba de la inflación y se fortalecerán los derechos laborales.

4.- Inversión pública en desarrollos regionales. Se impulsará una red ferroviaria con enfoque social: Tren México-Puebla-Veracruz-Coatzacoalcos, Tren Interurbano AIFA-Pachuca, Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, Tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, Tren México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlñán-Nogales, Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.

5.- Educación pública. Apoyo a todos los niveles educativos. Señaló que México debe sustentar su desarrollo en la educación pública, gratuita y de calidad. Dijo que así como se necesitan más ingenieros, se requieren más historiadores, sociólogos, poetas y escritores.

6.- Salud. Se dará continuidad al proyecto del sistema público de salud en IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum planea darle continuidad a la asuteridad republicana (Cuartoscuro) (Cuartoscuro /Galo Cañas Rodríguez)

7.- Programa de vivienda digna.

8.- Justicia social para los pueblos indígenas.

9.- Igualdad sustantiva para hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual.

10.- Economía y comercio. A través de tratados comerciales, se buscará atraer e impulsar inversiones económicas en México.

11.- Desarrollo científico. Se impulsará el conocimiento científico, tecnológico y cultural.

12.- Energías renovables. Se acelerará la transición energética hacia las llamadas energías verdes, garantizando la soberanía para el desarrollo.

13.- Protección del ambiente. Impulsará una política de protección y restauración de los recursos naturales.

14.- Derecho al agua. Habrán obras estratégicas y, al mismo tiempo, tecnificación para un uso eficiente de este recurso.

15.- Soberanía alimentaria. Se promoverán apoyos al campo con visión social: “sin maíz no hay país”.

16.- Seguridad. Señaló que la gobernabilidad, paz y seguridad es un fruto de la justicia.

17.- Reformas estructurales. Recordó el llamado Plan C: ganar la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Cámara de Diputados y Senado de la República para sacar adelante las reformas como la judicial y las que quedaron pendientes (Reforma Eléctrica y Reforma Electoral).

Por su cuenta, Citlalli Hernández, secretaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), conminó a la militancia a cerrar filas con Sheinbaum y aseguró que la 4T va más allá de la alianza con el PT y PVEM, pues en el terreno local, también se suman los partidos Fuerza por México (FxM), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Nueva Alianza (Panal), así como diferentes Agrupaciones Políticas Nacionales (APN).