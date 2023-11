Elección de Javier Milei fue un autogol para Argentina: AMLO

AMLO vs. Javier Milei El presidente no mencionó su nombre, pero consideró que Argentina metió un "autogol".

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “autogol” la elección del economista libertario Javier Milei como próximo presidente de Argentina.

En sus primeras declaraciones al respecto, López Obrador fue cuestionado sobre la llegada de gobiernos de derecha que amenazan “el estado de Bienestar” y sobre cómo México podría ‘vacunarse’ contra este tipo de acciones, tal como la promesa de Milei de modificar los programas sociales.

“Aquí no tenemos ese problema, no hay nada que temer”, respondió López Obrador. “El pueblo de México es de los más politizados del mundo y sabe que los gobiernos de derecha son empleados de las oligarquías, solo defienden a unos cuantos, se dedican a saquear a las naciones. No le tienen ni amor ni respeto al pueblo”, añadió.

Sin mencionar su nombre, López Obrador afirmó que Milei es un producto creado por los medios y que México reconoce el resultado de las elecciones en el Cono Sur.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión aunque es algo que consideramos que no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano. Aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y político en todos lados, por ejemplo, el control de los medios de información, que es impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados. En México también, pero allá está peor”.

“Con todo respeto, fue un autogol. Yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, ni con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha. Eso es lo que puedo decir”, finalizó.