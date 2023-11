¿De qué manera se han criticado Javier Milei y López Obrador?

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no romperá relaciones con Argentina tras la elección del economista libertario, Javier Milei, como nuevo presidente electo del país sudamericano.

López Obrador no mencionó por su nombre al presidente electo, a diferencia de lo ocurrido semanas antes, cuando el presidente criticaba a Milei por sus expresiones contra figuras como el Papa Francisco.

Cuestionado al respecto este lunes durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló: “nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que, consideramos, no les va a ayudar [...] para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol”.

“Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación no es sólo su gobierno, es su pueblo fundamentalmente. El pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad”, narró el presidente. “Es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista; no estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo. Entonces, eso está muy claro, es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet o, para ser más preciso, de Videla”, dijo López Obrador.

Al ser cuestionado sobre si estaba comparando a Milei con dictadores como Francisco Franco (España), Augusto Pinochet (Chile) y Rafael Videla, de Argentina, el presidente mexicano respondió: “No, no. Tiene ese pensamiento, así lo ha expresado. Y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya”.

3 frases del AMLO sobre Javier Milei

1. Pensamiento fascista. “¿Saben que Milei declaró que el papa Francisco apoyaba a los pobres y era un comunista? Y ya lo he dicho y lo voy a seguir mencionando, ni Perón, ni Evita, ni Jorge Luis Borges; ni Messi, extraordinario, lo mejor del futbol; ni la leyenda de ese deporte con el más me identifico, con el finado Maradona, ningún, con lo grande que fueron, como el papa Francisco. Y el Milei se le lanza con todo al papa Francisco, ya se pueden imaginar el nivel de intolerancia, de irracionalidad, de pensamiento fascista, que quieren que predomine en el mundo, y ahí va Calderón y ahí va Fox a apoyar[lo]”, expresó el 15 de noviembre.

2. Hipócritas. El 2 de octubre pasado, después del primer debate entre Milei y Sergio Massa, López Obrador narró una historia sobre un debate presidencial en 1994. Al respecto, mencionó: “Ayer fue el debate en Argentina, pero no me voy a meter en eso. [Son] muy buenos, muy demagogos, de la doble moral, falsarios, conservadores cuya doctrina es la hipocresía”, expresó en referencia a Milei.

3. Un deslenguado. El 13 de septiembre pasado, AMLO calificó a Milei como un personaje “deslenguado” similar a “Vox en España”. “Este [personaje] de Argentina empieza a cautivar a sectores, sobre todo de clase media, conservadores, e incluso es el que obtiene más votos en la última elección; pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del papa Francisco. Nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace Milei, y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, no, son lo mismo, lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado, pero es igual”, añadió.

3 frases del Milei sobre López Obrador

A propósito del triunfo del candidato de la coalición La Libertad Avanza, de nuevo se han viralizado los comentarios de Milei sobre las declaraciones de López Obrador en 2022.

1. Arrogante. A propósito de las elecciones en Colombia, el presidente López Obrador llamó al pueblo colombiano a “votar bien”. Al respecto, Milei dijo: “Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante”, dijo Milei, en entrevista por el canal NTN24 en la que cuestionó lo que llamó “fatal arrogancia” del tabasqueño. ¿Quién es él para decir que es votar bien o que es votar mal?”, criticó.

De #Milei para #AMLO: “Lo de López Obrador es repugnante. El cambio que propone es hacia una izquierda que empobrece, y ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos.



Cuando se pierde la #libertad en manos de estos asesinos, es muy difícil recuperarla.”… pic.twitter.com/XjRipYwEO9 — Elo Cadenas (@elocadenas) November 20, 2023

2. Antidemocrático. Tras las críticas de AMLO, Milei respondió: “Antidemocrático. Para los que tildan de intolerantes y antidemocráticos a todos los que no recitan corrección política ¿En qué categoría ubican al jefe de un Estado llamando a impedir el triunfo de un candidato en otro país? Cierto, es de izquierda. Harán silencio”, escribió Milei, quien concluyó con las siglas VLLC, parte de su eslogan “¡Viva la libertad, carajo!”.

ANTIDEMOCRÁTICO

Para los que tildan de intolerantes y antidemocráticos a todos los que no recitan corrección política ¿En qué categoría ubican al Jefe de un Estado llamando a impedir el triunfo de un candidato en otro País?

Cierto, es de izquierda...

Harán silencio...

VLLC !!! https://t.co/S08qTxNG7v — Javier Milei (@JMilei) September 14, 2023

3. Chairos resentidos. Hace tiempo, Milei visitó México e insultó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los “chairos”, a quienes llamó “resentidos” y “envidiosos... de pene corto”. El video de sus declaraciones resurgió en redes sociales tras el triunfo electoral del ultraderechista en Argentina.

“Cuando aparecen estos ‘chairos’ resentidos, envidiosos, que yo suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio?, ¡el que la tiene chiquita!... el que está por encima del promedio va a pedir, vení y córtala... lo que hay que entender es que la redistribución del ingreso, manga de resentidos y gente fea, es un acto violento, la redistribución social es injusta”, expresó Milei, desatando la risa entre los presentes.