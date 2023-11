Morena señala a precandidato presidencial por practicar la “vieja política”

Mario Delgado, dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional, comentó sobre la precampaña electoral del precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

“Hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política que él dice que quiere derrotar, pero actúa como un político sin palabra. Y si no tienes palabra, no tienes autoridad moral”, declaró el líder de Morena.

Durante una conferencia de prensa donde el presidente nacional de Morena aprovechó para hablar sobre los temas relevantes del partido guinda, el dirigente fue cuestionado sobre los comentarios que el aspirante a representar el movimiento naranja en las elecciones presidenciales del siguiente año hizo en contra la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, acusando que la exjefa de gobierno de la CDMX ejerció actos proselitistas fuera del tiempo oficial.

“Ayer estuve viendo su publicidad muy ocurrente, porque se presenta como ‘el nuevo’ pero hay jóvenes que tienen viejas mañas”, mencionó Mario Delgado.

Asimismo el dirigente de Morena presentó el fragmento de una entrevista que Samuel García sostuvo en el 2021 con el comunicador Víctor Trujillo, mejor conocido como ‘Brozo’; donde Samuel aseguró no tener intenciones de participar en los comicios del 2024. “Vean lo que decía hace poco, hace dos años, y véanlo dónde anda”, señaló Delgado

“Sí me preocupa el 24 pero no como participante, si no para el país y para Nuevo León qué es lo mejor que le puede convenir. Entonces yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como ‘El Bronco’, voy a estar seis años completo y a mis 39 años de vida que termine (...) con un gran gobierno, ahí ya veremos qué sigue”, declaró Samuel García ante el payaso “TeneBrozo”.

“¿Cuál es la nueva política que él representa? Es un joven viejo político mañoso”, expuso Mario Delgado.