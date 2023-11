Reducción de la jornada laboral en riesgo de caer ante el “cabildeo empresarial”

La analista Virí Ríos advirtió que la reducción a la jornada laboral está en riesgo de caer, como otras tantas, ante “el cabildeo empresarial”, lo cual coincide con las más recientes declaraciones de una parte de este sector que no está de acuerdo en que se pase de 48 a 40 horas trabajadas a la semana.

Por su cuenta, Susana Prieto, diputada que impulsó la iniciativa en la Cámara de Diputados, advierte que el cabildeo será “intensísimo” por parte del sector empresarial con el Partido Acción Nacional (PAN) para evitar que la iniciativa se apruebe en los términos que está actualmente.

Empresarios y jornada de 40 horas

Justo un día antes de que dé inicio la discusión legislativa sobre la reducción laboral, José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló, en una entrevista para la Agencia EFE, que “no es el momento” de reducir las horas trabajadas, sino que es tiempo de productividad.

Por un lado, Medina Mora Icaza sostuvo que la Coparmex ha impulsado y apoyado los aumentos al salario mínimo, el aumento de las aportaciones patronales a los fondos de pensión (8% en ocho años a partir de 2023) y la reforma de “vacaciones dignas” (12 días a partir del primer año); por lo que señaló que es tiempo de compensar con productividad, pues estas medidas elevan los costos para las empresas.

“Simplemente no es el momento, siempre en Coparmex hemos estado en favor de los trabajadores, por eso hemos impulsado el aumento del salario mínimo, buscamos su bienestar, el que salgan a tiempo, el que puedan estar con sus familias y eso lo seguiremos haciendo. Simplemente consideramos que ahorita no es tiempo”, refirió a la agencia de noticias. Además de prioridad la productividad, el líder empresarial señaló que se debe de cubrir las bacantes que no se han cubierto en México.

‘Cabildeo empresarial’ y jornada laboral

Por el otro lado, la analista egresada de la Universidad de Harvard señaló en el último foro de discusión de la reforma a la jornada laboral de 40 horas que “en los últimos 13 años todos los partidos de México han presentado una reforma para reducir la jornada laboral” y ninguna se ha aprobado por lo que ella llamó el ‘cabildeo empresarial’.

“En los últimos 13 años se han presentado 17 reformas que han intentado reducir la jornada laboral y ninguna se ha aprobado. El único partido que sistemáticamente ha estado en contra de la reducción de la jornada es el partido que yo llamo ‘del cabildeo empresarial’”, apuntó desde el 13 de noviembre.

“El cabildeo empresarial, 17 veces ha ganado y no podemos permitir que gane una vez más” — Viri Ríos

Como consecuencia, apuntó, México se convirtió en el segundo país que más horas trabaja al año entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “La jornada promedio entre los asalariados formales es de cerca de 50 horas y, el 66% de los trabajadores en México trabajan más de 40 horas”.

De acuerdo con la OCDE, los mexicanos en promedio trabajan 2 mil 140 horas, mientras que países como Corea (mil 967 horas), Rusia (mil 965 ), Chile (mil ), Canadá (mil 914), España (mil 687), Japón (mil 644), Francia (mil 505) o Alemania (mil 386) trabajan menos horas anuales.

Horas de trabajadas en cada país por año (OCDE)

Jornada de 40 horas sin gradualidad

Al respecto, Susana Prieto, abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo en entrevista para Publimetro que se trata de una deuda a la clase trabajadora y que las declaraciones de José Medina Mora son graves, pues la Coparmex no llevó ni una propuesta concreta.

Refirió que hablaron de los casos de Chile, que debía haber flexibilidad y las mipymes, pero no presentaron un planteamiento concreto ni datos duros y, ante esta ambigüedad, Prieto Terrazas afirmó que la iniciativa, como está planteada en sus términos, no busca aplicarse gradualmente, sino de tajo.

“La reforma ya está, es un dictamen. El dictamen no se puede modificar. Nosotros no hemos hablado de ninguna gradualidad, ni se puede” — Susana Prieto

Ante la posibilidad de hacer una modificación a la metodología de la aplicación de dicha reforma, la morenista explicó que sería hasta que se vote en el Pleno de San Lázaro y algún legislador presente una reserva, pero esto no quiere decir que Morena o sus aliados deseen modificar lo que ya se había aprobado en comisiones.

Finalmente, dijo que siente a los diversos grupos parlamentarios (incluyendo a unos de oposición) comprometidos con la iniciativa que modifica el Artículo 123 constitucional, por lo que espera que la Reforma de las 40 horas se aprobará en la Cámara de Diputados.