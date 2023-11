Ministros de la Corte rechazan propuesta de AMLO para ser electos en las urnas

Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que se sumó Claudia Sheinbaum, para que esos puestos sean decididos por medio de voto popular, pues consideraron que las decisiones que tomen estarían condicionadas por el respaldo que tuvieran en las urnas.

Los tres participaron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en donde impartieron el seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno”, en donde expresaron que ese método de selección no es viable para elegir a jueces y ministros.

Ortiz Ahlf dijo que los abogados que necesita la SCJN tienen que ser de un perfil específico, el cual no puede medirse en las urnas, pues se enfocarán en mantener su popularidad por medio de decisiones que jurídicamente sean parciales.

Como ejemplo de ello explicó que en algunas regiones de Estados Unidos los jueces sí son elegidos por medio del voto, conoció un caso de un juez que condenó a un mexicano a la pena de muerte, pese a que había pruebas que lo libraban de la acusación.

“Le pregunté: ‘¿Por qué emitió esa sentencia?’ Me dijo: ‘Es que esto me dio más popularidad, me dio oportunidad de ascender en mi carrera judicial’; eso es lo que no nos podemos permitir los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”, informó Milenio.

Mientras que Margarita Ríos Farjat, quien también fue propuesta por López Obrador, dijo que en este caso la elección no soluciona ninguna problemática social, debido a que el Poder Judicial está integrado y configurado de manera distinta, por medio de representantes populares, garantías y colaboración con el Ejecutivo y Legislativo.

Por lo que cuestionó que si llegan jueces por medio de voto si pierden el apoyo popular serán removidos o en qué situación se encontrarán, si necesitan mantener al apoyo eso condicionaría sus decisiones.

“Ninguna institución, organismo, asociación esta exenta de tener intereses, entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que haya configuraciones y que decidan, entonces será muy complicado, tendremos que tener cuidado de no confrontarnos con ellos porque va a elegir o va a decidir el juez que, de alguna manera, recibió más votos y que probablemente resuelva, a través de más votos”.

Finalmente, Alberto Pérez Dayán, quien fue propuesto por Felipe Calderón Hinojosa, dijo que por medio del voto se pondría en riesgo la seguridad jurídica, ya que quienes dieron su respaldo a un juez quieren escuchar sentencias que los dejen satisfechos.

“Pero si no lo hace, ¿se tiene que ir? Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento, será popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera”.