Samuel García se baja de la campaña rumbo a la Presidencia

Tras el caos en Nuevo León, Samuel García reasumió su cargo como gobernador la madrugada del sábado 2 de diciembre. Horas más tarde, emitió un acuerdo en el que anunció que no continuará como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

García Sepúlveda reiteró que regresa a su cargo como gobernador, luego de que el Congreso local nombró como gobernador interino al vicefiscal Luis Enrique Orozco el viernes 1 de diciembre.

‘’He reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República’', informó García.

El acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico oficial del Estado.

Congreso de NL ratifica licencia de Samuel García

Para aclarar la situación, antes de que Samuel García informara sobre su decisión, el Congreso de Nuevo León anunció que continúa vigente la licencia de este para separarse del cargo como gobernador de la entidad.

El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mauro Guerra, explicó que la suspensión que se había otorgado por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efecto la licencia de García Sepúlveda quedó sin efecto cuando Luis Enrique Orozco asumió el cargo como gobernador interino.