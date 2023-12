Asesinato de estudiantes en Guanajuato fue porque compraban droga: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el asesinato de cinco jóvenes estudiantes la Universidad Latina de México, en Celaya, Guanajuato, se debió a que se encontraban comprando droga.

El presidente hablaba sobre la “pandemia de consumo de droga” que se vive en los jóvenes de México, cuando dijo: “Los muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, fue porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”.

López Obrador afirmó que “solo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, con que los jóvenes tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que puedan ser felices sin la droga” se puede combatir esta situación.

Específicamente del caso de Guanajuato, López Obrador dijo que la tarde del martes se reunieron el gobernador Diego Sinhué y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Lo que sucedió es que los jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron hacia Villagrán y en algún lugar de estos pasaron... esto es hipotético, todavía no se tiene la investigación... pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron”, dijo el presidente, destacando que la investigación continúa abierta.

“Hay que ver eso a fondo y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo, porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y menos en Oaxaca, y menos en Tuxtla. Es un asunto que tiene que ver con el consumo y por eso, donde tenemos más problemas de consumo, es donde hay más homicidios. Están relacionados. A mayor consumo, más homicidios. Lo de Guanajuato, de homicidios, tiene que ver con eso. Es enfrentamiento de bandas por la venta de la droga”, concluyó el mandatario.