Xóchitl Gálvez apuesta casa nueva y asegura que sus hijos no se dedicarán a la política

La abanderada de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, defendió a sus hijos tras anunciar que ellos formarían parte de su equipo de precampaña electoral rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024.

“Lo digo claramente. Mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando sea yo presidenta. Se los pongo aquí por escrito, vuelvo a apostar mi casa nueva que mis hijos no van a estar metidos en la política”, declaró la panista.

También lee: Xóchitl Gálvez integra a sus hijos en equipo de precampaña electoral

Tras el evento donde Xóchitl Gálvez reunió a militantes del PRI, PAN y PRD para revelar a los “ciudadanos” especialistas en distintos rubros que le ayudarán a crear una estrategia de gobierno, la panista fue cuestionada sobre la participación de Diana Vega Gálvez y Juan Pablo Vega Gálvez dentro de la política.

La ingeniera Gálvez de forma directa dijo que “no los van a ver como a los hijos del presidente. Mis hijos trabajan, mis hijos lo único que van a hacer es acompañarme en la campaña (...) No los van a ver con una fábrica de chocolates nueva”, señaló la precandidata.

Asimismo la candidata virtual a contender por la presidencia de México aclaró que estos dos nombramientos personales dentro de su grupo de trabajo solo es para dirigirse con los jóvenes y para que sus hijos la acompañen.

“Mi hijo Juan Pablo tiene un trabajo con jóvenes, está tratando de hacer llegar un mensaje con jóvenes, eso no quiere decir que van a ser los hijos del actual presidente. Nada que ver, los míos sí trabajan; o sea, los míos son gente que produce, y la familia siempre te acompaña”, detalló Gálvez.

Después de que la panista dio su postura ante las críticas que surgieron por meter a sus hijos en su precampaña electoral, Xóchitl detalló que sus hijos no recibirán ninguna paga por la participación que tendrán rumbo a las elecciones.

“No tiene salario, no se les pagan viáticos. Ellos se mueven con sus propios recursos”, dijo Xóchitl quien nuevamente recalco que sus tareas se sirven para un “acompañamiento familiar. Y lo hago público porque soy una mujer transparente, porque soy una mujer que mira de frente, que dice las cosas como son; o sea, a lo mejor con muchos políticos está toda la familia metida y no lo dicen”.

Te puede interesar: Morena tacha de “perdedor” al equipo de Xóchitl Gálvez rumbo a elecciones 2024