5 días en que AMLO descansa y que millones de mexicanos también quieren de asueto

Días de asueto A pesar de no ser oficiales, el presidente –y otros funcionarios– suelen no tener actividades en esos días (Presidencia / Cuartoscuro)

Este martes 12 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá actividades públicas oficiales y tampoco realizará la conferencia de prensa matutina, conocida como mañanera, debido a que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, que recuerda las apariciones de la virgen en el cerro del Tepeyac en 1531.

“Mañana es la Guadalupe. No hay mañanera. Nada más para que ustedes tengan una idea, es el símbolo que más une a México. Hay quienes no son católicos, pero son guadalupanos; hay quienes son de otras religiones y son guadalupanos, hay agnósticos guadalupanos. Es el símbolo número uno de los mexicanos. Y en segundo lugar, claro, no tan cerca, pero sí en segundo lugar, nuestra segunda imagen de respeto se llama Benito Juárez”, explicó el presidente durante su conferencia de prensa matutina de este lunes.

El Día de la Virgen de Guadalupe no es un día de asueto oficial. Entre los días de asueto que existen en México, solamente uno tiene origen religioso: el 25 de diciembre.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los días de asueto oficiales en México son nueve en total.

I. El 1o. de enero (Año nuevo);

(Año nuevo); II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero (Aniversario de la Constitución);

en conmemoración del 5 de febrero (Aniversario de la Constitución); III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez);

en conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez); IV. El 1o. de mayo (Día del trabajo);

(Día del trabajo); V. El 16 de septiembre (Conmemoración del inicio de la guerra de Independencia)

(Conmemoración del inicio de la guerra de Independencia) VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre (conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana);

(conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana); VII. El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal (A partir de 2024);

de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal (A partir de 2024); VIII. El 25 de diciembre ( Navidad), y

Navidad), y IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral (en 2024, el domingo 2 de junio).

Además del 12 de diciembre, el presidente López Obrador ha cancelado o realizado medias mañaneras en otras fechas importantes, en las que millones de mexicanos también realizan actividades a la mitad.

Algunas son: