AMLO enviará iniciativa para desaparecer organismos autónomos como el INAI

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de que termine el año, o antes de que termine su sexenio, enviará una iniciativa de ley para desaparecer los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que “no sirven para nada”.

López Obrador incluyó en la lista a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al considerarlos onerosos.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos ¿Cómo vamos a estar pensando -no en cobrar más impuestos- sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? Que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, explicó.

El mandatario afirmó que un próximo objetivo de su gobierno es “desmontar todo ese aparato paralelo al gobierno que montaron para tener el control de todas las decisiones del poder público”.

“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y son supuestamente autónomos porque no sirven al pueblo, sirven a la minoría, a los particulares”, añadió.