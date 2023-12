Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y MC ‘esquivan la bala’ y el INE los libra de sanciones

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibiera múltiples denuncias contra prácticamente todas las fuerzas partidarias de México, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que ninguna es procedente, por lo que no se promoverán medidas cautelares ni contra las candidatas ni los partidos que fueron señalados.

En una reunión extraordinaria, celebrada este domingo 10 de diciembre, la Comisión de terminó que Xóchitl Gálvez, quien fue señalada por Rafael Lecón por cometer actos anticipados de campaña, no debe ser amonestada ni apercibida, pues “no se advierte alguna referencia de carácter electoral, por lo que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña”.

Asimismo, la Comisión del INE encontró que los perfiles de redes sociales a los que se aluden en los señalamientos especifican la calidad de precandidata de la abanderada por el PRI, PAN y PRD.

Por su cuenta, Claudia Sheinbaum no será objeto de sanciones después de que el PRD la señalara de precampaña al emitir pronunciamientos afirmativos sobre el Tren Maya. A criterio del INE, dichas publicaciones no se advierte alguna referencia expresa de carácter proselitista, por lo que no validaron la denuncia, además de que ni Sheinbaum Pardo ni Morena gestionaron ningún programa social vinculado a la Secretaría de Turismo.

Junto con ellas, Samuel García, Jesús Pablo Lemus y Juan José Frangie, precandidatos a presidente de la república, gobernador de Jalisco y presidente municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente, también se libraron de ser penalizados por supuestamente haber realizado “propaganda electoral con menciones religiosas y el uso de símbolos e instalaciones religiosas”.

Sin embargo, tampoco fueron objeto de medidas cautelares. De acuerdo con el INE, se trata de hechos consumados de manera irreparable, pues actualmente no son visibles y, respecto al resto de publicaciones alojadas en redes sociales, no se advierte alguna referencia expresa de carácter proselitista, “por lo que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, de ahí la improcedencia de la solicitud”.

En todos los casos, señaló la Comisión de Quejas, se negó la medida cautelar solicitada por las partes quejosas al no contar con elementos que indiquen una repetición futura de las conductas denunciadas. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Sala Especializada, será quien determine los señalamientos del probable uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.