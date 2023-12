Morenista denuncia ante AMLO guerra sucia desde su propio partido

Ubicado en la costa del Pacífico mexicano, existe un municipio diminuto en cuanto a su extensión territorial, pero enorme en cuanto a su importancia para el país. Manzanillo, en Colima, donde habitan 159 mil 853 habitantes y que cuenta con el puerto comercial más activo de México y el principal puerto de contenedores en el país.

Al mismo tiempo, Manzanillo se está convirtiendo en el escenario de una lucha interna en Morena. De acuerdo con Martha Zepeda del Toro, exsecretaria del Ayuntamiento de Manzanillo y quien busca la candidatura a la presidencia municipal por Morena, existe una persecución en su contra en la cual se están utilizando las instituciones públicas para perseguir o aniquilar a los adversarios, lo cual calificó de “muy preocupante”.

Preguntas y respuestas con:

Martha Zepeda del Toro, exsecretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, quien denuncia que existe una persecución en su contra por aspirar a la presidencia municipal.

Martha Zepeda del Toro

¿Cuál es el motivo de su manifestación aquí en la Ciudad de México?

– Venimos desde el municipio de Manzanillo, Colima, porque en nuestro estado nadie nos escucha, nadie hace nada, no se está actuando y están sucediendo cosas muy graves.

En mi caso particular, pues lo que se está haciendo es que me están persiguiendo políticamente con el fin de hacerme a un lado de un proceso electoral, que ya está en puerta, en el que me he registrado como candidata a la presidencia del municipio que actualmente gobernamos con nuestra presidenta Griselda Martínez Martínez.

Somos un gobierno de elección consecutiva, es decir, de reelección, que ha dado resultados con la gente y que, a raíz de estos buenos resultados que tenemos –ahora que viene este proceso electoral– está habiendo una estrategia que viene desde hace muchos años y que en este momento se está agudizando.

[Hablo de] la utilización de todas las instituciones del poder público, pero también otros intereses —especialmente económicos— que están buscando dejarme fuera a través de la persecución de mi persona, judicializándoseme, criminalizándoseme, vinculándoseme como si hubiese cometido actos delictivos, que no cometí.

Derivado de estas acusaciones, he sido suspendida de mi cargo. Se busca que me dicten prisión preventiva por actos que son de índole administrativa, que se tendrían que estar dirimiendo en un tribunal que tenga que ver con la responsabilidad de los servidores públicos, pero que, en este caso, el objeto que tienen es que se me pueda vincular a proceso y dictar medidas que van en contra de mi persona y de mi libertad.

¿Quiénes los están ejecutando? De manera muy especial lo está operando el fiscal general del Estado junto con el fiscal general anticorrupción, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, diputados del Congreso del Estado, miembros del cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, medios de comunicación y otras instancias gubernamentales.

Son los que están operando esta estrategia para que se me pueda, a través de un proceso penal, sacar a la mala de un derecho legítimo que tengo de ser votada y de registrarme en este proceso al interior de Morena.

¿Qué respuesta tuvo en Palacio Nacional y qué espera por parte del presidente López Obrador?

– La respuesta fue inmediata. Voy a recibir acompañamiento de la secretaría de Gobernación en todo este proceso legal, para efectos de que se cuide, que no haya un abuso de autoridad y que haya legalidad en el proceso y que se vigile el actuar de los jueces que están conociendo mi caso y todo lo que implica el Poder Judicial. Así que, me van a acompañar y van a estar viendo el desarrollo de este proceso judicial.

¿Quién está detrás de esta persecución política que usted está padeciendo?

– Quienes la están operando –y que además las están operando públicamente, mediáticamente– son: el fiscal general del Estado, el fiscal anticorrupción, son medios de comunicación, diputados del Congreso del Estado, miembros del cabildo, del Ayuntamiento de Manzanillo, el papá de la gobernadora.

Yo lo que les pediría es que ustedes deduzcan de dónde viene, con todos estos actores que son los que lo están operando públicamente y directamente, dirimiéndolo en los medios de comunicación.

¿Cómo ha sido la reacción de la ciudadanía al respecto?

– Pues por eso estamos aquí, porque tenemos el respaldo de la gente. Fue la misma gente la que nos dijo “tienen que ir con el presidente, el presidente tiene que escuchar y tiene que saber qué es lo que está pasando”, porque ahorita venimos a denunciar y a señalar esto que personalmente estoy sufriendo, pero no soy la única ni es el único agravio que hemos recibido.

Venimos de un gobierno que ha sido señalado, un gobierno donde la presidenta fue atentada. Donde, pese a que ha habido dos atentados en su contra, le han retirado la seguridad con la que contaba y que además ha venido siendo obstaculizado y frenado en todos los ámbitos, pero que, pese a ello, hemos avanzado.

¿Qué viene para Marta Zepeda? Justo cuando el proceso rumbo a las elecciones de 2024 continúa su rumbo

– Cárcel o victoria. No hay término medio en este momento. Lo que buscan es que vaya a la cárcel. No estando en la cárcel, voy a poder ejercer mis derechos políticos y entonces estaremos teniendo victoria en este proceso, donde contamos con el apoyo de la gente.

En términos generales, ¿Por qué es importante gobernar Manzanillo?

– Manzanillo es un municipio pequeño pero estratégico porque ahí está el principal puerto del país. Desde ahí entran y salen muchas de las mercancías que se distribuyen y que se exportan de México.

Es un municipio estratégico, pero principalmente porque es un gobierno que ha sido un gobierno de cambio. Un gobierno que ha sido sin corrupción, que no ha sido tapadera de nadie, un gobierno que ha saneado las finanzas, que con la austeridad ha demostrado que se puede tener los recursos para que se puedan invertir en lo importante que es obra pública, que es servicio y que es regresarle la seguridad a la gente.

En todo ello hemos avanzado. En ser también un gobierno popular que se construye con la gente. En todo ello hemos avanzado y eso es el gobierno de la Cuarta Transformación, es lo que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que se está construyendo en todo en todo el país.

El hecho de que se nos frene implica que los que se han infiltrado en Morena –que son la mafia del poder– vuelvan a gobernar Manzanillo. La gente no quiere a la mafia del poder y nosotros, desde luego no, queremos ceder para que la mafia del poder vuelva a este controlar un municipio tan importante como Manzanillo, que no se lo merece, porque es un municipio de gente buena, trabajadora y es un gran municipio.

¿A qué atribuye la división interna que se da en Morena en Colima?

– Porque en Morena se ha infiltrado la gente del viejo régimen. Lo peor del PRI, lo peor de Movimiento Ciudadano, lo peor del PAN, lo peor de los intereses más facciosos están infiltrados actualmente dentro de Morena y están, desde ahí, tomando decisiones y buscando aniquilar a todos los que representamos genuinamente que haya un cambio donde no haya corrupción, donde se trabaje para la gente y para el pueblo.

¿Qué mensaje le da Martha Zepeda a todas esas personas que no conocen su caso?

– Que lo que estamos pasando en Manzanillo y en el estado de Colima es una muestra sutil de algo muy denso que está pasando en el país.

No tengo ninguna duda que lo que nosotros estamos sufriendo está pasando en otros estados. ¿A qué les llamarían? A que luchemos, a que exijamos que haya justicia y que haya democracia dentro de Morena, porque en la democracia, como siempre lo ha dicho el presidente, “solo el pueblo puede salvar al pueblo” y precisamente la democracia es escuchar al pueblo y hacer que el pueblo sea quien decida.

Así que todos hay que alzar la voz, no hay que permitirlo, porque este es un momento coyuntural para la izquierda y para la Cuarta Transformación. O avanzamos o regresamos a que la mafia del poder siga gobernando.

¿Qué mensaje final daría para los lectores de Publimetro?

– Pareciera que hay una regresión en términos del autoritarismo, del uso de las instituciones públicas para perseguir o aniquilar a los adversarios y esto es muy preocupante.

Que estén muy atentos, que no lo permitamos, que alcemos la voz, que nos defendamos y que no solamente sea Martha Zepeda o Griselda Martínez Martínez en Colima y en Manzanillo.

Que en el país, todos los que se se sientan identificados con nosotros, con nuestra lucha, también que se hagan presentes para que pues nos podamos hacer escuchar y que esto avance y cambie para bien, porque no queremos una regresión. No queremos que Morena sea el nuevo Primor. Queremos que Morena sea la auténtica Cuarta Transformación en el país, que representa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Insisto, esto que estamos pasando no es sino un reflejo de lo que está pasando en todo el país.