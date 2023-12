Derechos sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe ya no son de un chino ni de nadie

Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, sale a flote el fervor guadalupano en gran parte de los mexicanos, miles de peregrinos acuden al templo mariano para agradecer a la “Morenita” del Tepeyac los milagros recibidos, muchos con una imagen gráfica o escultórica de la virgen, lo que hacer recordar la polémica que estalló hace años debido a que un empresario chino registró comercialmente la imagen y, por tanto, era la única persona autorizada para su comercialización; sin embargo, eso ha tenido varios cambios y a continuación te contamos lo que ha ocurrido.

Primero, cabe señalar que en 2002, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro de la imagen de la Virgen de Guadalupe a favor del empresario chino Wu You Lin. En esa época, se convirtió en la única persona autorizada legalmente a utilizar la reproducción de la “Morenita” con fines comerciales o vender licencias correspondientes.

(Foto: Edwin Bercián) Quién ostenta actualmente el registro de la marca Virgen de Guadalupe

La decisión de otorgarle el registro al empresario chino se tomó a cambio de un pago de 2 mil 112 pesos, lo que le dio acceso total para comercializar productos y servicios de todo tipo relacionados con la Guadalupana, desde estampitas hasta juguetes y artículos deportivos.

Apenas un año después de la polémica con el empresario chino, la Basílica de Guadalupe informó que había vendido los derechos de autor sobre la imagen de la virgen a María Teresa Herrera Fedyk. Por lo tanto, ella sería la única persona autorizada para hacer negocios con artículos como llaveros, veladoras, relojes, camisetas, joyería, gorras, banderas, entre otros.

Pero la polémica no quedó ahí, más adelante, María Teresa Herrera reveló que decidió venderle los derechos de comercialización a Othón Corona y que él era el legítimo propietario.

Esos cambios de propietario ocurrieron mientras continuaba vigente el registro ante el IMPI, pero oficialmente seguían siendo del empresario chino, y después de 10 años, estos caducaron.

En 2012 el empresario chino Wu You Lin dejó de ser propietario porque no acudió a la renovación de los derechos de imagen ante el IMPI. Hasta la fecha el IMPI no reporta que alguien más haya solicitado el derecho de uso de la imagen.

La imagen de la Virgen de Guadalupe se comercializan en veladores, banderas, playeras, otros artículos.

Para verificar esto, Publimetro realizó una búsqueda en el sitio web del IMPI, y al consultar la sección MARCia (Inteligencia artificial para marcas), se encontraron un total de 16 registros relacionados, entre los que resaltan:

Donald Brown

Dirección: 2118 Wilshire Boulevard, Suite 222, Estados Unidos

Denominación: Virgen de Guadalupe

Número de expediente: 306825

Número de registro: 566641

Fecha de presentación: 4/9/1997

Fecha de concesión: 12/12/1997

Fecha de terminación: 04/09/2007

Tipo de solicitud: Registro de Marca

Productos y Servicios: Tarjeta telefónica de previo pago

Donald Brown

Veladoras del Norte, S.A. De C.V.

Dirección: Lerdo de Tejada No. 415, México

Denominación: Virgen de Guadalupe

Número de expediente: 186908

Fecha de presentación: 17/12/1993

Tipo de Solicitud: Registro de Marca (en trámite)

Producción y Servicios: Velas, veladoras, cabos, cirios y repuestos

Veladoras

Elvy’s de México, S.A. De C.V.

Dirección: Av. Pacifico No 213, Col. Los Reyes, México

Denominación: Virgen de Guadalupe

Número de expediente: 860266

Fecha de presentación: 8/6/2007

Tipo de Solicitud: Registro de Marca (en trámite)

Productos y Servicios: Aromatizantes

Elvy's de México

¿Qué se puede registra como una marca?

Según el IMPI, se pueden registrar como marca los signos distintivos que sean perceptibles por los sentidos y susceptibles de representarse de manera gráfica, siempre y cuando sea susceptibles de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra.

Esto puede incluir denominaciones palabras, imágenes, figuras, letras, números, colores, formas, empaques, sonidos, olores, hologramas, entre otros elementos distintivos.

Por ejemplo, puedes usar el nombre propio de una persona física o nombres comerciales ya existentes, siempre y cuando no se parezcan lo suficiente como para confundirse con otra marca registrada o nombre comercial del mismo giro.

¿Cuál es el costo de registro de marca en México?

En este 2023, el costo de registro presencia de una marca, slogan o nombre comercial es de $3,126.45 pesos mexicanos y tienes un 10% de descuento si realizas el trámite en línea desde el portal de Acceso a Servicios Electrónicos y el costo de la declaración de uso de marca es de $1,143.38 pesos mexicanos.

El tiempo de registro de una marca en el IMPI puede variar, pero en promedio puede tardar alrededor de 8 a 12 meses. Esta tiene una vigencia de 10 años, renovables por periodos iguales.