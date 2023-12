Monreal alerta que AMLO podría ser quien defina a la ministra de la SCJN

Ricardo Monreal, senador representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer que no se llegó a un acuerdo con Movimiento Ciudadano previo al nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que López Obrador podría ser quien haga la designación.

“Hasta ayer se estaba construyendo para un acuerdo amplio, al final no se concretó”, declaró el también coordinador de enlace territorial en el equipo de la precandidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.

“Será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas”, recalcando que

Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. La sesión de hoy será larga. Atenderemos temas pendientes; confío en que prevalezca el diálogo. ¡Buen miércoles! pic.twitter.com/3seG28lTOq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 13, 2023

Caída del acuerdo también afecta al TEPJF

Monreal también detalló que este trato consistía en “un acuerdo amplio para revisar perfiles de varios nombramientos. Magistrados de la Sala Superior, magistrados de la Sala regionales, de los tribunales locales electorales de Justicia Administrativa, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la ministra de la corte ”.

“Se cayó, ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada”, mencionó Monreal.

Pese a que el morenista no dijo los nombres de los perfiles que se contemplaron para magistrados, éste aclaró que la la negociación iba muy avanzada, “pero por dos o tres nombres ya no se pudo procesar”.

“No hubo acuerdo (en la Sala Superior Del Tribunal Electoral) y ahora aunque se van a someter a la aprobación del pleno, no hay un acuerdo previo que construya la media calificada. Ojalá y salga, pero es más complicado”, detalló el senador, que también subrayó que “se planteaban alternativas (...) que pueda incluso en un periodo extraordinario en enero, retomar todas las negociaciones” pero los “interlocutores hasta este momento no aceptaron”.

Aunque el senador no ve posible llegar a un acuerdo para definir más de 90 nombramientos, Ricardo Monreal alertó que esta “crisis” persistirá “mientras no se concrete la renuncia, el día último del presidente y no se pongan de acuerdo la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral”.