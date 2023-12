“Fiscalía busca con radares, nosotros con palas y varilla y es más efectivo”: Ceci Flores

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, es un símbolo para muchos defensores de derechos humanos en México. Su reputación e historia la preceden, pues su lucha por encontrar a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio ha salido de Sonora y le ha dado la vuelta al país.

En exclusiva para Publimetro, Flores Armenta explica cómo es hacer una búsqueda entre la indiferencia de algunos funcionarios y la violencia ejercida por el crimen organizado.

¿Cómo aprecia los cambios que se hicieron en la Comisión Nacional de Búsqueda?

—Yo no tenía ningún problema con la Comisión (federal) anterior ni con la estatal, tenemos un buen comisionado que trabaja al 100% con las víctimas. Con la comisionada actual, tuvimos una reunión cuando entró, y tiene buenos propósitos, nada más esperamos que lo cumplan. Más que digan las cosas, que las hagan.

En Sonora, nosotras tenemos muy buen acompañamiento por parte de la Comisión de Búsqueda, sin ningún problema siempre están atentos al apoyo. Pero en diferentes partes del país, la verdad no tenemos muy buena coordinación con la Comisión. En alguna ocasión, nos fue cancelado el mero día de la búsqueda, cuando tuvimos que pagar vuelos para llegar al lugar y pues sí es un contratiempo y sí es molestia. Pedimos que con esta nueva Comisión, ahora las cosas cambien.

Quiero contar algo. Cada año hacemos una posada a personitas muy especiales. Las hijas e hijos de desaparecidos merecen una vida y navidad muy feliz. Ayúdenos con lo que puedan, les prometo que este día lo adoran y por momentos, no olvidan, pero dejan de sentir tanta nostalgia. pic.twitter.com/74v9trUOuO — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) December 12, 2023

¿Se coordinan mejor de manera local que nacional?

—Con el gobierno local tenemos muy buena coordinación y, pues como ya sabes, como siempre andamos ahí hablando del presidente, pero porque necesitamos apoyo y está negándolo, de alguna forma está desmintiéndonos en lo que hacemos, lo que decimos y siempre es molestia estar peleando con él, por eso ya preferimos dedicarnos al gobierno local, quien nos puede solucionar más.

Es muy molesto estarnos peleando con él (AMLO) porque trata de minimizar lo que hacemos o desmentir lo que decimos. Sí es molesto, la verdad que, después de que hacemos el trabajo que ellos no hacen, tengamos que vivir ese tipo de situaciones.

¿Cómo es que hacen las búsquedas?

—Nosotros trabajamos con llamadas anónimas, cuando nos llega una llamada anónima nos organizamos con diferentes compañeras, porque estamos en diferentes partes del país. Dependiendo del lugar donde nos digan, yo coordino los grupos de búsqueda; nos reunimos en un punto medio y de ahí lo vamos a buscar.

En ocasiones, no entendemos por qué, pero nos mienten. Juegan con nuestros sentimientos y nuestro dolor, pero la mayoría de las veces sí da positivo. Ya en el terreno, comenzamos con la prospección. Tenemos que fijarnos bien cómo está la tierra, porque en distintas ocasiones, los cuerpos están expuestos. Nuestra herramienta principal es la varilla y la metemos a la tierra —nosotros realizamos movimiento de tierra—, excavamos 50 centímetros con la pala, ya después viene la varilla, si la varilla sale con aroma putrefacto, es que debajo de la tierra hay un cuerpo.

¿Las autoridades les han apoyado con perros de búsqueda?

—Sí, también. La Fiscalía normalmente lleva a sus perros. La verdad, te digo algo, no hay tecnología mejor que un perro y nuestras varillas y pala, porque cuando nosotros hemos ido con la fiscalía, ellos llevan sus detectores como radar y este radar no nos ha dado positivo, pero cuando nosotras excavamos con la pala y la varilla, encontramos los cuerpos. Yo te puedo decir que esa tecnología no hay persona que la pueda manipular para que de positivo.

¿En algún momento se han dado aviso a grupos criminales para poder hacer sus búsquedas sin violencia?

—Sí. Lamentablemente hemos tenido que llegar a eso. La situación a la que hemos tenido que llegar las madres es lidiar con la apatía, la burocracia, la insensibilidad de las autoridades y ahora con los cárteles, cuando no deberíamos de hacer eso, pero tenemos que seguir buscando.

No hay ningún trato, simplemente entendemos que cuando ellos nos dicen dónde pueden haber cuerpos, hay que ir a buscarlos. Para nosotros esa es la respuesta, cuando a los cárteles les dices que quieres buscar a tus desaparecidos, pues he tenido esa llamada, lo entiendo como que ya hay permiso de buscar.

¿Se ha visto amenazada por buscar?

—Sí, constantemente, por eso estoy protegida por el mecanismo federal a raíz de tantas amenazas como te digo.

¿Qué opina sobre la modificación que se plantea hacer a las bases de datos de desaparecidos?

—De alguna forma me parece bueno, porque se van a topar con la realidad de que hay más desaparecidos, son muchos más. Porque las familias, por medio, no denuncian. Si ya se van a poner a trabajar en la búsqueda de desaparecidos, se van a encontrar con eso, que no son 100 mil, son muchos más de 100 mil. Coincido, me parece perfecto y espero que de verdad lo hagan.

¿Le gustaría participar en esta actualización?

—Deberíamos, porque recuerda que la Comisión existe gracias a las familias de las víctimas, porque nosotras alzamos la voz para luchar y visibilizar lo que estaba pasando. Si no existiéramos las víctimas, la comisión no existiría tampoco.

¿Tienen alguna propuesta en concreto?

—Nosotras no tenemos apoyo por parte del gobierno federal, solamente en Sonora nos apoyan y eso deberían de hacerlo en todo el país, ya que en todo el país hay colectivos de búsqueda y con mucha necesidad de buscar a sus desaparecidos.

¿Cuántas personas, desde las autoridades, la apoyan?

—Hay mucha apatía por parte de ellos, no sé porqué se postularon para estar en ese lugar ya que, lamentablemente, si con alguien tenemos problemas es con ellos. Siempre hay un tropiezo por parte de ellos en la búsqueda, siempre hay una negatividad de ellos para acompañarnos a ciertos lugares donde tenemos que entrar.

¿Qué recomendaciones les hace?

—Que busquen. Si ellos se pusieran a hacer su trabajo, no tendríamos que hacerlo las madres. Que se enfoquen bien en lo que están haciendo, porque ellos se prepararon para estar ahí, nosotras no. Así que lo mínimo que deben hacer es hacer un trabajo bien.

Ellos trabajan con protocolos y nosotras los violamos siempre. Nunca hacemos lo que ellos nos dicen, entonces, si ellos quisieran ayudar, de verdad nos ayudarían. Pero en muchas veces son tropiezos.

¿Cree que ellos deberían de adoptar sus protocolos en vez de que ustedes adopten los de ellos?

—Pues sí lo creo, pero pues no entendemos por qué hay problemas con ellos.

¿Cuántas personas han localizado?

—Más de 4 mil personas; 2 mil localizadas con vida y 2 mil en fosas clandestinas. Gracias a Dios encontramos personas con vida, pero también encontramos muchas de las que pierden la vida intentando cruzar la frontera (con Estados Unidos). En esos casos nos coordinamos con un grupo de búsqueda de Estados Unidos que se llama S.O.S Búsqueda y Rescate, dirigido por Adriana Carrillo.

Cuando encontramos a las personas con vida es por diferentes delitos; algunas que fueron secuestradas y lograron escapar; algunas que, lamentablemente, agarraron los vicios y se fueron yendo de lugar hasta la indigencia. Todas las personas que tengan un desaparecido (los invito) a luchar por él, a buscarlos . Solamente buscándolos los vamos a encontrar.