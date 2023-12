AMLO desea que desposeídos no pierdan esperanza en un mejor porvenir

López Obrador dijo que en Nochebuena no hay que olvidarse del bienestar del prójimo Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que en México y el mundo esta Nochebuena no haya confrontación, que los enfermos mejoren y que no se pierda la esperanza de un mejor porvenir, así lo dijo en un mensaje emitido en compañía de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez.

“Es Nochebuena y se reafirma el humanismo que existe desde que el ser humano vive en este mundo, desde luego el día de hoy se recuerda el nacimiento de Jesús Cristo que también es predicador del humanismo y del amor”, dijo López Obrador.

El presidente de México añadió que esta noche es para desear felicidad, que las personas que sufren en el mundo tengan un momento de dicha.

“Deseo que los pobres, desposeídos no pierdan nunca la fe y esperanza de un mejor porvenir, para eso todos los mexicanos, todos los seres humanos luchamos. No solo estamos pensando en nosotros, sino en el prójimo. Esta noche no es para confrontarnos, para pleitos, mucho menos para la guerra, es para la paz y para el amor”.

Beatriz Gutiérrez dijo que ella y su familia desean de todo corazón que todas las familias cenen en su casa, sobre todo los niños y adultos mayores, para quienes estas fechas son muy especiales.

“Deseamos de todo corazón, esta familia, que en sus casas estén cenando muy rico, sobretodo los niños, los abuelos de todas las familias de México, que pasen una muy feliz Navidad. Nosotros esperamos pasarla bien, en paz, con alegría, recordando a los que ya no están, a quienes se nos adelantaron, de parte nuestra reciban un gran abrazo”.