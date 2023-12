Después de que la precandidata de ‘Corazón y Fuerza por México’, Xóchitl Gálvez, decidió compartir tutoriales de recetas gastronómicas para la cena navideña, la panista fue criticada en redes sociales por las instalaciones ‘lujosas’ de su cocina.

“Esta es la historia de una niña que vendía gelatinas y que gracias a Vicente Fox pudo salir de la pobreza. Hoy, tiene un refrigerador y un horno que cuestan $440,460 pesos, en una casa que cuesta casi 1 millón de dólares”, mencionó una persona bajo el usuario de ‘@corazond3pollo’

A través de la plataforma ‘X’ (Twitter), comenzó a difundirse el costo aproximado del refrigerador y hornos que la precandidata del PRI, PAN y PRD tiene en su cocina, los cuales asciende hasta más de 400 mil pesos.

De acuerdo con el sitio web de una marca de electrodomésticos de cocina de alta calidad, el refrigerador que tiene la ingeniera Gálvez, ronda por los 286 mil 999 pesos, mientras que el horno cuesta al rededor de 140 mil 999 pesos, dando un total de 427 mil 998 pesos.

Cocina ‘lujosa’ de Xóchitl Gálvez divide comentarios en redes sociales

Cientos de usuarios entraron en un debate, resaltando una notable división entre los que apoyaron y defendieron a la panista contra los que criticaron los costos de los electrodomésticos.

“Ni con ese Refri podría hacer 600 gelatinas en 2 horas. No cabrían. ¿Cómo le hizo?”, “¿Y si mejor nos da la receta de las gelatinas multimillonarias?”, “esa receta no me parece muy indígena desde que dices ‘tarta’”, destacaron unos usuarios en la red social de Elon Musk, haciendo referencia al pasado de la precandidata presidencial.

“@XochitlGalvez dice que ella es de clase media, pero en esa cocina el refrigerador y la estufa por lo menos cuestan 400mil pesos. Chichil pásame la receta de las gelatinas yo también quiero ser de clase media”, respondió @bori_javie al tutorial que la senadora con licencia compartió para preparar una “tarta de cerezas”.

Asimismo, simpatizantes de la precandidata que busca contender por la presidencia de México el 2 de junio de 2024, respondieron a los ataques refiriéndose a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ejemplo de tenacidad y trabajo. A diferencia de los hijos de AMLO, por ejemplo, que viven en la riqueza y opulencia sin mover un solo dedo”, mencionó Héctor Cid desde ‘X’.

Mientras que en la plataforma de Instagram, un usuario recordó los lujos que se dan los hijos del presidente. “Como cuando el hijo de López andaba con unos Nike modelo X Off-White de 155 mil pesos mexicanos. Austeridad franciscana ejemplar!”.

