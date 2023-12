AMLO defiende la integridad del registro de desaparecidos frente a críticas

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia del Gobierno de México para el registro de desaparecidos en México, aclarando que, en total, se están buscando a 92 mil personas aproximadamente, con diferentes niveles de localización.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, explicó que hubo “varias informaciones manipuladas respecto a los datos” que se dieron en el primer informe.

“Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición”, aclaró Alcalde.

Alcalde explicó que todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda. “No importa en qué segmento se encuentren, todos cuentan con una estrategia y en todos vamos a continuar con estas acciones de localización”.

La secretaria de Gobernación también hizo un llamado a la población para que puedan colaborar con la búsqueda generalizada para continuar con la localización de personas desaparecidas.

“La búsqueda generalizada, como hemos llamado a la estrategia, es una de las cinco estrategias de búsqueda definidas en el protocolo homologado de búsqueda, este es un protocolo que fue aprobado el 6 de octubre de 2022, es la primera vez que se hace una estrategia y un esfuerzo de esta magnitud, de estos alcances a nivel nacional”, añadió.

Estrategias de búsqueda implementadas por el Gobierno de México

La secretaria de Gobernación señaló que existen cinco tipos de estrategias de búsqueda en el protocolo.

Búsqueda inmediata. Es la que se realiza al momento de recibir el reporte, que consiste en seguir el rastro de forma rápida y eficaz.

Es la que se realiza al momento de recibir el reporte, que consiste en seguir el rastro de forma rápida y eficaz. Búsqueda individualizada. Se realiza centrándose en el individuo y en sus características particulares cuando se cumplen los supuestos legales para presumir la comisión de un delito contra la persona desaparecida, es muy importante en estos casos la denuncia ante la fiscalía.

Se realiza centrándose en el individuo y en sus características particulares cuando se cumplen los supuestos legales para presumir la comisión de un delito contra la persona desaparecida, es muy importante en estos casos la denuncia ante la fiscalía. Búsqueda por patrones. Es cuando hay casos que pueden buscarse en conjunto debido a diferentes circunstancias de desaparición que tienen en común diferentes individuos.

Es cuando hay casos que pueden buscarse en conjunto debido a diferentes circunstancias de desaparición que tienen en común diferentes individuos. Búsqueda generalizada. Se realiza a través de cruces de base de datos masivos y también de acciones en territorio a partir de los indicios que da este cruce de base de datos.

Se realiza a través de cruces de base de datos masivos y también de acciones en territorio a partir de los indicios que da este cruce de base de datos. Búsqueda de familia. Es cuando debe buscarse a la familia de una persona presuntamente desaparecida.

“Las estrategias de búsqueda son complementarias, no son alternativas, el hecho de que se realice una no significa que se dejan de realizar las demás”, añadió Luisa María Alcalde.

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

De acuerdo con la información proporcionada, hasta el 22 de agosto hay un total de 110 mil 964 registros, de los cuales, 16 mil 681 (15%) son de personas localizadas.

En total, existen 92 mil 332 registros de desaparecidos divididos en las siguientes categorías: 17 mil 843 personas ubicadas; 26 mil 90 registros sin datos suficientes para identificar a la persona; 36 mil 22 registros identificados pero sin indicios para la búsqueda y 12 mil 377 denuncias confirmadas.

¿Cuántos desaparecidos hay en México? (Gobierno de México)

La secretaria de Gobernación recordó que existen sitios especializados en la estrategia de búsqueda generalizada. Ejemplo de ello es busquedageneralizada.gob.mx, para ponerse en contacto con la Comisión de Búsqueda. De igual forma, se puede tener más información en Locatel y en la página web de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB): reportadesaparecidos.segob.mx.

Controversias con el nuevo registro de desaparecidos

“Desaparecer a desaparecidos”. Una de las principales críticas es el haber “borrado de un plumazo” el número de desaparecidos de más de 100 mil a poco más de 12 mil. En ese sentido, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún -titular de la Comisión Nacional de Búsqueda- señaló: “Está el registro en una página pública y estamos trabajando, es una página que va cambiando, es lo que le digo. Ahorita en este momento estamos haciendo los trabajos de revisión del registro y estamos atendiendo la búsqueda generalizada”

“Actuación de las autoridades correspondientes”. La activista Frida Guerrera criticó las actuaciones de Servicios Periciales al momento de levantar una denuncia sobre la desaparición de una persona. Al respecto, el presidente López Obrador respondió: “Todo se va a ir… Estamos trabajando todos los días para eso. Vamos a estar informando y va a quedar completamente claro. Es un proceso. Esto se tiene que atender para que no quede ninguna duda, porque ya hay signos, indicios de que se quiere utilizar esto con fines politiqueros”.

“Los colaboradores le mienten al presidente”. El presidente también respondió a las críticas sobre el trabajo de sus colaboradores y la desinformación. “No, eso no es cierto. No es que yo sea el bueno y ellos sean los malos, no, no es así, es mentira eso de que ‘es que el presidente tiene muy buenas intenciones, pero los colaboradores, los que le ayudan no están haciendo su trabajo’, no es cierto eso. Aquí es un equipo, todos trabajamos”, añadió.