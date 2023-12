Claudia Sheinbaum comparte cómo fue su etapa de preparatoria

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T y precandidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, compartió su interés de lucha para que los jóvenes continúen con sus estudios así como los logros de la administración de AMLO dentro del sector educativo y cultural.

“Tomamos la decisión de salir a las calles y luchar por un derecho el derecho a la educación, porque la educación no es un asunto de quien tiene dinero para pagarla, sino el derecho establecido en el tercero constitucional”, compartió Claudia Sheinbaum sobre su fase como estudiante.

Pardo recordó que cuando era jóven, a los 15 años; mientras estudiaba la preparatoria en el CCH de la UNAM, surgió un movimiento conformado por muchos jóvenes que no fueron admitidos. “Era el movimiento de ‘rechazado’, fíjense la palabra. Durante el neoliberalismo hablaron de ‘ninis’, ni estudio ni trabajan; de manera despectiva”, mencionó la doctora haciendo referencia a la oposición.

Asimismo, Sheinbaum compartió que desde pequeña comenzó a luchar en favor de movimiento sociales. “A los 15 años yo tomé una decisión o me quedaba con mi estudio, en el aula y decía, ‘pues allá aquellos que no pudieron entrar a la escuela porque no estudiaron para el examen de admisión’ o me cuestionaba ‘¿Por qué otros jóvenes como yo no pueden estudiar la preparatoria?’ (...) ese día salí a marchar con los ‘rechazados’, aunque yo tenía estudio, porque consideré desde entonces que la educación era un derecho”.

Tras compartir esta experiencia personal, la precandidata presidencial por Morena, PT y PVEM, destacó la importancia de que los jóvenes ejerzan su derecho al voto. “El futuro se trata de una decisión histórica en donde muchos jóvenes van a participar por primera vez en una elección y tienen que tomar una decisión, ¿no participan o deciden construir este México maravilloso?”, expuso la morenista.

Sheinbaum también detalló los logros que se obtuvieron cuando ella era la jefa de gobierno de la CDMX. “Nosotros en cuatro años creamos 294 centros comunitarios llamados ‘Pilares’, puntos de innovación libertad arte educación y talleres gratuitos con educación a distancia”.

Hicimos dos universidades públicas, la ‘Rosario Castellano’ y ‘La Universidad De La Salud’ porque si de joven decidí luchar por el derecho a la educación, siendo jefa de Gobierno no podía dejar que los jóvenes siguieran siendo rechazados — Claudia Sheinbaum

Finalmente, Sheinbaum destacó que “los jóvenes no son el futuro de México, son el presente igual que la niñez y que podemos construir este México que inició su transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y esa transformación (...) depende de todos ustedes, no solamente en ejercer nuestro derecho a la democracia el próximo año, sino en seguir luchando por un México con justicia”.