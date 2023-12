AMLO pide no pelear por temas de política en la cena de Año Nuevo

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las familias mexicanas no hablar de política, ni pelear, durante la cena de Año Nuevo, pues afirmó que “los conservadores” son imposibles de convencer.

Mientras el mandatario hablaba sobre sus críticos, mencionó: “Fueron lavándonos el cerebro poco a poco y cuesta mucho trabajo el convencer[los], porque no fue poco tiempo, fueron 36 años de predominio de ese pensamiento”.

“Tampoco [hay que] estar obcecado en que cambien, y mucho menos pelearnos, ni siquiera enojarnos [...] mucho menos en familia. Ahora la cena de fin de año, que se reúne la familia y que empiezan las discusiones, no hablemos de política, nada, nada, nada, no nos metamos en eso. ‘¡Es que se está destruyendo el país!’. No, no, no hablemos de eso; no, no, nos metamos en eso. No tocar ese tema y no pelearnos”, añadió.

El presidente afirmó que, en caso de insistencia, existe un camino simple. “Y ya, si están muy, muy, muy tercos, muy necios porque quieren pleito, porque están muy enojados, ya nada más decirle: ‘Siga usted su camino, siga usted su camino’”.

Los 12 propósitos de AMLO

Aunque el presidente dijo rechazó revelar sus propósitos, solamente se limitó a decir: “Que la gente sea muy feliz, que nuestro pueblo siga siendo muy feliz, que no se sufra, que nadie se enferme, que no haya pleitos, esto que siga pasando, que no haya agresiones, que vivamos en paz, que el año que viene en lo económico sea como el actual”.

“¿Qué deseo? Que tengamos la misma tasa de crecimiento de este año, que se sigan creando empleos. La tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo, eso lo celebro mucho y lo deseo para el año próximo, que haya trabajo, que se tengan los ingresos en las familias para satisfacer las necesidades básicas, que no haya crisis de consumo, que se siga reduciendo la inseguridad, que haya cada vez más paz, más tranquilidad. Que en las elecciones se deje en libertad a los ciudadanos; que haya elecciones limpias, libres; que sea el pueblo el que decida, elija; que no haya trampas, que no haya fraude. Eso es lo que deseo”, concluyó.